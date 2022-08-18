KOÇ: AİLE içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, kesinlikle partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin. Başkalarının fikirleri ilgilendiğiniz konuda size anlamsız gelebilir.
BOĞA: KISKANÇLIKTAN öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Aile büyüklerinden biri, size destek verebilir.
İKİZLER: ARKADAŞLARINIZA gereksiz şekilde sivri sözler ediyorsunuz. Bu o kadar anlık oluyor ki, geri dönüş için zaman bulamıyorsunuz.
Bu yapınızı en kısa zamanda çözüme kavuşturmanız gerekiyor.
YENGEÇ: BUGÜN özellikle maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz.
Hesaplarını ince bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek.
ASLAN: HEDEFLERİNİZ, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, sabırla yaklaşıyorsunuz.
BAŞAK: GEÇMİŞTE yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu.
Önceki zamanlarda verdiğiniz kararları uygulama olanağı bulacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar çıkabilir.
TERAZİ: İYİ niyetli dostlarınızın önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.
Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz.
AKREP: AŞK yaşamınızda görmezlikten geldiğiniz konular sorun haline gelebilir, veya paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilir, ilişkilerinizi yargılayabilirsiniz.
YAY: FARKLI görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Eski beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacaktır.
OĞLAK: OLAYLARA yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz.
Sadece, riskleri unutmamalısınız.
Sosyal çevreniz içinde etkinliğiniz artıyor. Göz dolduracak davranışlarda bulunacak, yeni arkadaşlar edineceksiniz.
KOVA: İLİŞKİLERİNİZDE karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız, her şey iyi olacak. Katılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız.
BALIK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli.
Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.