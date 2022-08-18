KOÇ: AİLE içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, kesinlikle partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin. Başkalarının fikirleri ilgilendiğiniz konuda size anlamsız gelebilir.

BOĞA: KISKANÇLIKTAN öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Aile büyüklerinden biri, size destek verebilir.

İKİZLER: ARKADAŞLARINIZA gereksiz şekilde sivri sözler ediyorsunuz. Bu o kadar anlık oluyor ki, geri dönüş için zaman bulamıyorsunuz.

Bu yapınızı en kısa zamanda çözüme kavuşturmanız gerekiyor.

YENGEÇ: BUGÜN özellikle maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz.

Hesaplarını ince bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek.

ASLAN: HEDEFLERİNİZ, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, sabırla yaklaşıyorsunuz.

BAŞAK: GEÇMİŞTE yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu.

Önceki zamanlarda verdiğiniz kararları uygulama olanağı bulacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar çıkabilir.

TERAZİ: İYİ niyetli dostlarınızın önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.

Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz.

AKREP: AŞK yaşamınızda görmezlikten geldiğiniz konular sorun haline gelebilir, veya paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilir, ilişkilerinizi yargılayabilirsiniz.

YAY: FARKLI görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Eski beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacaktır.

OĞLAK: OLAYLARA yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz.

Sadece, riskleri unutmamalısınız.

Sosyal çevreniz içinde etkinliğiniz artıyor. Göz dolduracak davranışlarda bulunacak, yeni arkadaşlar edineceksiniz.

KOVA: İLİŞKİLERİNİZDE karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız, her şey iyi olacak. Katılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız.

BALIK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli.

Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.