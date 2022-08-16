KOÇ: Gereksiz masraflarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Severek aldığınız şeyleri sonradan kullanmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamları arzuladığınız gibi etkileyeceksiniz.

BOĞA: Araştırmacı yönünüzü körükleyen aktiviteler içinde bulunurken, detaylar üzerinde yoğunlaşarak başarıyı yakalayacaksınız.

İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyonu yaratabiliyorsunuz.

İKİZLER: Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edecek, dayatmacı bir tavır sergileyeceksiniz.

Bugün çevrenizden beklemediğiniz avantajlar elde edebilirsiniz.

YENGEÇ: Aynı düşünceye sahip olmadığınız grupların size cephe aldığını göreceksiniz. Aşk yaşantınızda olan aksilikleri gözünüzde büyütebilir, yeni başlayan bir ilişkinin olamayacağını görerek bitirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Sözleriniz baskıcı olabilir fakat siz taviz vermeyen tavırlarınızla kendinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Yaratıcı kişilerle birlikte olacak ve sizi destekleyen güçlü kişilerin arkadaşlığını tercih edeceksiniz.

BAŞAK: Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz.

Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

TERAZİ: Bildiğiniz konuları ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye çalışmalısınız.

Jüpiter'in geri gidişiyle işinizle ilgili kendinizi yetiştirmeniz gereken konularda kurs ve seminer gibi aktivitelere katılacaksınız.

AKREP: İş hayatınızla arkadaş gruplarınız birlikte kaynaşacaktır. Mesleki anlamda yardımcı olabilecek ve istediğiniz kapıları açabilecek dostluklar kuracaksınız. Aşk ve iş ilişkilerinizde gücü tercih edeceksiniz.

YAY: Kendi işinizi yapıyorsanız, Satürn geri giderken dikkatli olmalı ve risklere girme konusunda tedbiri elden bırakmamalısınız.

Bir işiniz varsa, yeni yöntemler yerine eski şartları sürdürmeye devam etmelisiniz.

OĞLAK: Satürn finans evinizde geri gitmeye devam ediyor. Üretim yapan bir firmada çalışıyorsanız; piyasaya yeni mallar sürmek yerine eski ürünlerinizi iyileştirme ve daha iyi sunma projeleri geliştirmelisiniz.

KOVA: Satürn geri gitmeye devam ediyor. Tüm bunlar şartlarınızın değişime uğrayacağı sinyallerini vermektedir. Yollarla ilgili beklediğiniz projeler gündeme gelecektir. Beğişen şartlar nedeniyle oldukça zorlanıyorsunuz.

BALIK: Aile içinde sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz.

Önemli kişilerle görüşecek birçoğunuz başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden yaşça büyüklerin desteğini alacaksınız.