KOÇ: Yaşadığınız olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Çevrenizdekilere iyi niyetle yaklaşıp onların problemlerine çare bulmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlık konusunda fazla iyimsersiniz.

BOĞA: Bugün canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. İş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu. Bazılarınızın işleri açılacak ve yeni iş teklifleri karşınıza çıkacaktır.

İKİZLER: Bazı anlaşmalarınızı gizlerken, düşüncelerinizi saklamak isteyeceksiniz. Geri giden Jüpiter sayesinde yakın dostlarınıza yapacağınız ziyaretlerde, eski dostluk duygularınızı yeniden tazeleyeceksiniz.

YENGEÇ: Bugün iletişim konusunda unuttuğunuz fırsatlar yeniden ortaya çıkacak. Size karşı hatalı davrananların gerçek yüzünü görmek sizi üzmemeli. En azından bazı olaylar açıklık kazanacaktır.

ASLAN: Bugün ailenizin sorunlarına duyarsız kalamıyorsunuz. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz. Kararlarınız yanlış anlaşılabilir.

BAŞAK: Sınırlarınızı belirlemek için kendinizi zorlamanız gereken bir hafta. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Farklı yapınızı her konuya yansıtacaksınız.

TERAZİ: Bazılarınızın duygusal hayatı atağa kalkıyor. Bugünlerde yurt dışına seyahat etme isteğiniz var. Aşk ve iş gezilerine hazırlıklı olmalısınız. İlginç davranışlarınız daha da orijinal hale gelecek.

AKREP: İlişkilerinize kendi damganızı vurmak istediğiniz için, duygusal konulara daha fazla değer vereceksiniz. Yeni ortamlarda karşı cinsi etkileyeceksiniz. Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendireceksiniz.

YAY: Hayal kurmak için uygun bir gün değil. Çevrenizde yanlış anlaşılmanız söz konusu. Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, olayları abartmamalısınız.

OĞLAK: Satürn, maddi evinizde size sorunlar yaşatabilir. Uzun zamandır size ödenmeyen borçlar gelebilir. Satın almak için uğraştığınız ve piyasada bulamadığınız bir şey aniden karşınıza çıkacak.

KOVA: Toplumsal değerlerinizi istediğiniz formata uygulayabileceksiniz. Uzun süredir planladığınız bir olay gerçekleşecek. Bu istek sizi memnun edecek ve sevginizi yansıtmak istemeniz iyi gelecek.

BALIK: Birçok başarı sizi bekliyor ve siz yavaşlama modunda hareket ediyorsunuz. Kafanızda bin bir sorularla cevap aramaya çalışacaksınız. Akıllıca hamle yapmalısınız. İçsel kuruntularınız yüksek.