KOÇ: İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Jüpiter'in ters hareketi her zaman olumsuz etkiler vermemektedir.

Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle harmanlayacaksınız.

BOĞA: Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz.



İKİZLER: Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Bekarsanız ve sevgili arıyorsanız işte size büyük bir fırsat.

Venüs ve Mars açısının olumlu hareketi sayesinde aşk kıvılcımlarını çakacak.



YENGEÇ: Kişisel olayları ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor. Jüpiter geri gitmesine rağmen olumlu enerjilerini size aktarmak için, söz vermiş gibiler.



ASLAN: Satürn karşıt burcunuzda ve küçük planlarınız gündem kazanabilir. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.



BAŞAK: Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz.

Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız.



TERAZİ: Risklere karşı dayanılmaz bir arzu duyacaksınız.

Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem..



AKREP: Evinizi yeniden restore etmenin tam zamanı. Geri giden Jüpiter size bu fırsatı veriyor. Nostaljik yapılardan hoşlandığınız bir gerçek. İstekleriniz konusunda sabırlı ve özverili davranmalısınız.



YAY: Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi öne atabilir enerjinizle çevrenize örnek olabilirsiniz.



OĞLAK: Sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz onları da mutlu edecek. Çünkü uzun süredir bekledikleri, dostluklarını ispat etme şansını yakalayacaklardır. Toplantılarda yiyecekleri fazla abartmamalısınız.



KOVA: Sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı.

Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları özgürce kullanabileceksiniz.



BALIK: Geleneksel yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Birçok işi bir arada yapmayı arzulamanız rağmen çift fikirli yapınızdan dolayı içisel bocalama yaşayacaksınız.