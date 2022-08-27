KOÇ:Bugün ortamlarda bazı kişilerin dikkatini çekerek, ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleler yapmalısınız



BOĞA: Her alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda değişik önerilere açıksınız. Cesurca ve akıllıca yapacağınız manevralar yapmalısınız.



İKİZLER: Yüzünüze yerleşmiş bulunan sakin havanızın altında; kimsenin beklemediği kadar ketum ve yanlış adım atmayacak kadar sağlamcı bir kişilik var. Bugün, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz.



YENGEÇ: Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz.

İyi hissetmenizi sağlayan bu durum sizi sıkmamalı. Yakında istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız. Yatırım konusuna daha çok yoğunlaşmalısınız.



ASLAN: Duygusal ilişkinize disiplin getirmeli ve bazı olayları temize çekmelisiniz. Enerjinizin yüksek oluşu, birçok işi bir arada yapmanızı ve yorulmanızı sağlıyor. Eski olayları gündeme getirmemelisiniz.



BAŞAK: Ay sizin sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak ve sosyal aktivitelere daha fazla yer verebileceksiniz. Bu sıralar çevrenizde olağanüstü güzelliklere yer vermek gibi saplantılar içindesiniz.



TERAZİ: İçinizde yoğun duyguların oluştuğu bir gün. Enerjinizi maddesel konulara aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz.

İletişiminiz mükemmel gelişiyor.

İşinizi şansa bırakmamalısınız.



AKREP: Dikkatinizi sadece işlerinize vermelisiniz.

Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik var. Büyük başarılara hazır olun. Güçlü konumunuzu kıskanan kişiler, sizi huzursuz edebilir.



YAY: Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız.

Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.

Bazı kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Bu karşılaşmalar çok önemli unutmamalısınız.



OĞLAK: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün.

Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir.

Onların desteği hoşunuza gidecektir.



KOVA: Duygusal ilişkileriniz için mükemmel bir performans. Partnerinizle güçlü bir çekim gücü içinde olmanız aranızda bir güç birliği oluşturmanızı sağlıyor. Onunla birlikte yeni projeler içine gireceksiniz.



BALIK: Karşıt yeni ay başarınızı ortaya çıkaracak bir konum sergiliyor. Yaptığınız her işe yaratıcılığınızı katacak enerjiye sahipsiniz. Paylaşmanız gereken konular size olumlu bir şekilde geri dönüyor.

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