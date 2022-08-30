KOÇ: İşinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Fakat, bu biraz da size bağlı. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmayın. Keyfinize bakın.

BOĞA: Grup çalışmalarınızda başarılı olabilirsiniz. Tabii, işin yürümesi için gereken bütün altyapıları hazır hale getirmenizin rolü çok büyük. Bu yüzden sizinle çalışmak çok zevkli.



İKİZLER: Sevdiğiniz insanın size karşı ilgisinin ve anlayışının yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri her zaman yaşayamıyorsunuz.

Onun bozulan sinirleri ilişkinizin gidişini belirliyor.



YENGEÇ: Evinizi ve ailenizi ilgilendiren bir konuda çok meşgul olacaksınız. Beraberce sevinebileceğiniz sonuçlar alacaksınız. Yaptığınız iş anlaşmalarında risk faktörlerini göz önüne alınız.



ASLAN: Sizi anlık heyecanlara koşturan yeni bir ilgi alanı bulduğunuzda sevdiğinize olan ilginiz de artıyor. Çünkü, bir olaya motive olabilmeniz için başka bir motivasyon kaynağı arıyorsunuz.



BAŞAK: Ailenizle ilgili problemler başınızı ağrıtsa da sorunlarınızın üstesinden gelebilecek kapasiteye sahipsiniz. İşinizde aksayan durumlar motivasyonunuzu daha da artırıyor.



TERAZİ: Maddi konular kafanızı fazla meşgul ediyor. Özellikle yeni projeleriniz için yeni bir finans kaynağına ihtiyacınız var. Bugün sizi fazla baskıcı bulabilirler.

Özgüveniniz yanlış anlaşılıyor.



AKREP: İstediğiniz her şeye kolaylıkla sahip olacağına inanlardansınız. Sevgi konusunda da aynı şeyler söz konusu. Son günlerde sevdiğiniz kişinin fikrini almadan kararlar veriyorsunuz.



YAY: Yaşamı dolu dolu yaşamak istiyorsunuz. İyi yiyeceklere düşkün olmanız, sağlığınızı daha tehlikeye atıyor. Sağlam bünyenize her zaman güvenmemelisiniz. Akıllı ve uyumlusunuz.



OĞLAK: Çalışmayı çok sevdiğiniz için, kendinize devamlı iş çıkarıyorsunuz. Çok açık fikirli olduğunuz söylenemez. Sadece kendi yöntemlerinizi ve doğrularınızı savunuyor olmanız ilginç.



KOVA: Aşk yaşantınızda da sorumluluk sahibi olduğunuz için, tutkulu aşklardan uzak kalmaya çalışırsınız. Kendinizi öyle çok disiplin etmişsiniz ki, yaşadığınız şeylere bir türlü rahat bakamıyorsunuz.



BALIK: Güçlü bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bugün yine geçmişinizi sorgulayarak, huzursuz olabilirsiniz. Parasal olarak rahat bir dönemdesiniz. Şans sizden yana ve başarıya zorluyor.