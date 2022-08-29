İyilik yap denize at’ma dönemi

Eskilerin atasözleri benim dilimi, sizin kulaklarınızı aşındırsa da söylemeden edemeyeceğim. Hepimizin iyilik konusunda canı biraz yanık, inkar etmeyelim. Hangi arkadaşımla bu konu açılsa, roman yazar durumunda sabahlıyoruz. Annemin komşu teyzelerle kendi aralarında konuşmalarına şahit olduğumda duyardım, Zehra Teyzenin ne kadar dedikoducu olduğunu, Aysel ablanın kadir kıymet bilmediğini.



KÖTÜLÜKLE KOL KOLA

Anlardık, az çok kimin iyi, kimin kötü olabileceğini de, bu denli yaraların açılacağı boyuta gelmediği için çok fazla etkilenmezdik.

Şimdi cinsiyetsiz iyilik ve kötülük kol kola geziyor da neyin ne olduğunu anlamış değiliz. Yine en azından kulak misafiri olduğumuz "Nasrettin Hoca" kara mizah hikayelerinin hicivlerinde saklı olan iyi ve kötü tasvirleri günümüzde korkusuzca ve gaddarca birbirine karışmış durumda olduğunu görüyoruz içimiz acıyarak. Nazan ve Murat mutlu evlilik formatına "cuk" oturan bir çift olarak yıllardır çevrelerinin gözbebeği olmanın hakkını tüm güzellikleriyle sürdürüyorlardı. Sevgi, saygı kelimesinin şimdiki zamanlarda kaybolmuş durumları, onların semtine hiç uğramamıştı. Aşkları mutsuz evliliklere kötü bir örnek teşkil etse de, kıskançlık dürtülerini uyandırdıkları iç in, kendi hikayelerini yaşamaya devam ediyorlardı. Nazan, iş arkadaşı sevgili Edasının, aldatılma ile biten evliliğine duyarsız kalamadığı için, kadınca bir duyguyla sarıp sarıvermiş, sahiplenmenin ötesinde kendi hayatlarına dahil etmişti biricik arkadaşını.



TEHLİKE ÇANLARI ÇALDI

Artık üçlü bir aile armonisi başlamıştı aralarında. Çiftimiz nereye gitse mağdur Eda aralarında boy gösteriyordu. Bu aileye dahil olmanın dayanılmaz zevki içinde boşanmanın hiçbir depresif halleri kalmadığı gibi işin şımarma boyutuna geçmişti Eda. Gel zaman git zaman genç çift bu olaydan sıkılmış fakat Nazan'ın arkadaşına olan zaafını gizlice zevk alarak kullanmaya başlayan genç kadın için tehlike çanları çoktan çalmaya başlamıştı. İyi kalpli çift; arkadaşını incitmeden durumu anlatmaya çalışmışlar. Malum konuşmalar " kem küm " diyeceğimiz yarım sözcüklerin ağızlarda yuvarlandığı kelimeler ve tuhaf bir çıkmazın içinde bir arkadaşlık bitivermiş.



Kısa süre içinde; Nazan'ın kocasından, kendisini kıskandığı haberini yayarak öfkesini dile getiren Eda'ya kimse inanmak istemese de; uzun süre, dillerden düşmeyen bir dedikoduya mazur kalan çift; en yakınlarının ilişkilerine bile, hiçbir şekilde yorum yapmak istemiyorlar artık. Yardım etmenin güzelliğini "abartmadan yapma" konusunda derslerini almış durumdalar.



Evet, döndük dolaştık geldik yine eski atasözlerimizin yeni versiyonun günümüze uyarlanmış şekline. "İyilik yap ama denize at'ma" yoksa yaptığın iyiliğin ağırlığıyla kendi denizinde boğulursun.

Mutlu haftalar.

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