  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.09.2022, 00:00

KOÇ: Yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız.
Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz.
Sizi yakından takip edenleri inatçılığınızla şaşırtıyorsunuz.

BOĞA: Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız.
Bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerekiyor.

İKİZLER: Kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. BirTakıntılı yönleriniz sizi başarılı ve güçlü yapıyor.

YENGEÇ: Özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyorsunuz.
Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz.

ASLAN: Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.

BAŞAK: Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız.
Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.

TERAZİ: Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.

AKREP: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.

YAY: Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken sizi oldukça şaşırtacaklardır.

OĞLAK: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız.
Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacaksınız.

KOVA: Duygusal davranmak istemediğiniz halde; her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

BALIK: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu.
Harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor. Mars'ın İkizlerde ilerlemesi, ilişkilerinizde inatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA