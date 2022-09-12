KOÇ: Yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız.

Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz.

Sizi yakından takip edenleri inatçılığınızla şaşırtıyorsunuz.

BOĞA: Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız.

Bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerekiyor.

İKİZLER: Kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. BirTakıntılı yönleriniz sizi başarılı ve güçlü yapıyor.

YENGEÇ: Özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyorsunuz.

Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz.

ASLAN: Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.

BAŞAK: Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız.

Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.

TERAZİ: Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.

AKREP: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.

YAY: Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken sizi oldukça şaşırtacaklardır.

OĞLAK: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız.

Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacaksınız.

KOVA: Duygusal davranmak istemediğiniz halde; her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

BALIK: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu.

Harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor. Mars'ın İkizlerde ilerlemesi, ilişkilerinizde inatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.