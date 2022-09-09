KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor.
Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz.
BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacaksınız.
Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli olan enerjiye sahipsiniz.
İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz.
Olayların arkasında gizlenen ince mesajları bulabileceksiniz.
YENGEÇ: Mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili gelişmeler mevcut.. Yeni şartlar lehinize gelişmesi, sizi de şaşırtacak.
ASLAN: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz.
Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi kullanacaksınız.
BAŞAK: Sevdikleriniz söz konusu olduğu zaman, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz.
Evinizle ilgili değişimler söz konusu. Ruh sağlığınızı destekleyici davranışlar içindesiniz.
TERAZİ: Karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz.
Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilmek için sabırsızlanıyorsunuz.
AKREP: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor.
Güçlü dostlukların kişisiniz.
YAY: Her konuda sizi destekleyecek kişilerin olması motivasyon gücünüzü arttırıyor.
Hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz.
İnatçı yönlerinizle başarıya daha çok yaklaşacaksınız.
OĞLAK: Çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri çok yüksek.
KOVA: Çalışma yaşantınızda büyük bir hızlanma mevcut. Siz, başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve, yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz.
BALIK: Ay burcunuzda ilerliyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.
Ani gelişen şartların sizi zorlamasını istemiyorsanız dikkatli olun.