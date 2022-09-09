KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor.

Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz.

BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacaksınız.

Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli olan enerjiye sahipsiniz.

İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz.

Olayların arkasında gizlenen ince mesajları bulabileceksiniz.

YENGEÇ: Mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili gelişmeler mevcut.. Yeni şartlar lehinize gelişmesi, sizi de şaşırtacak.

ASLAN: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz.

Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi kullanacaksınız.

BAŞAK: Sevdikleriniz söz konusu olduğu zaman, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz.

Evinizle ilgili değişimler söz konusu. Ruh sağlığınızı destekleyici davranışlar içindesiniz.

TERAZİ: Karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz.

Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilmek için sabırsızlanıyorsunuz.

AKREP: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor.

Güçlü dostlukların kişisiniz.

YAY: Her konuda sizi destekleyecek kişilerin olması motivasyon gücünüzü arttırıyor.

Hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz.

İnatçı yönlerinizle başarıya daha çok yaklaşacaksınız.

OĞLAK: Çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri çok yüksek.

KOVA: Çalışma yaşantınızda büyük bir hızlanma mevcut. Siz, başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve, yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz.

BALIK: Ay burcunuzda ilerliyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.

Ani gelişen şartların sizi zorlamasını istemiyorsanız dikkatli olun.