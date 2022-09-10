KOÇ: Bilinçaltınız özel duygularınıza takılmanız neden oluyor. Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmanızı gerekebilir.. Maddi konularla ilgili bazı gizlilik söz konusu olabilir.
BOĞA: Sade ve yumuşak yapınızın altında, çelik gibi bir irade var ve olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görebiliyorsunuz.
Akıllıca atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz.
İKİZLER: Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.
Kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız.
YENGEÇ: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız.
Bugün, sosyal ilişkilerinizde yaşadığınız olaylara farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz.
ASLAN: İletişim konusunda size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da belli bir disiplin getiriyorsunuz.
BAŞAK: İşinizle ilgili bir takım özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara da fazla güven duymuyorsunuz.
Olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.
TERAZİ: Başarınızı, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız.
AKREP: Ön plana çıkmak istemeyebilirsiniz. Politik yönleriniz sizi cazip kılacaktır. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.
YAY: Sevdiğiniz işlerden kazandığınız paraların anlamı sizin için önemli. Duygusallığınızı karşınızdaki kişilerle bütünleştirmek isterken, yapabileceklerinizin üstünde sözler vermeyin.
OĞLAK: Her an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. Kan karşınızdaki kişileri çok kolay ikna edebiliyorsunuz.
Bugün ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.
KOCA: İnatçı tavırlarınız yüzünden kaybettiğiniz fırsatları düşünmelisiniz. Doğal yapınızı bilenler için belki bir sorun yok ama, herkesin belli bir tarzı olduğunu anlatmanız çevrenizde ikilem yaratacaktır.
BALIK: Duygularınızı özgür bırakmaktan hoşlanmanıza rağmen, insiyatifinizin başkalarına geçmesi korkusu içinde hareket ediyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılıyor.