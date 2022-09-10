  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.09.2022, 00:00

KOÇ: Bilinçaltınız özel duygularınıza takılmanız neden oluyor. Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmanızı gerekebilir.. Maddi konularla ilgili bazı gizlilik söz konusu olabilir.

BOĞA: Sade ve yumuşak yapınızın altında, çelik gibi bir irade var ve olayların olumsuz yönlerini çok çabuk görebiliyorsunuz.
Akıllıca atılımlarınızla uzun zamandır beklediğiniz zemini oluşturabilirsiniz.

İKİZLER: Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.
Kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız.

YENGEÇ: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız.
Bugün, sosyal ilişkilerinizde yaşadığınız olaylara farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz.

ASLAN: İletişim konusunda size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da belli bir disiplin getiriyorsunuz.

BAŞAK: İşinizle ilgili bir takım özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara da fazla güven duymuyorsunuz.
Olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

TERAZİ: Başarınızı, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız.

AKREP: Ön plana çıkmak istemeyebilirsiniz. Politik yönleriniz sizi cazip kılacaktır. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.

YAY: Sevdiğiniz işlerden kazandığınız paraların anlamı sizin için önemli. Duygusallığınızı karşınızdaki kişilerle bütünleştirmek isterken, yapabileceklerinizin üstünde sözler vermeyin.

OĞLAK: Her an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. Kan karşınızdaki kişileri çok kolay ikna edebiliyorsunuz.
Bugün ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.

KOCA: İnatçı tavırlarınız yüzünden kaybettiğiniz fırsatları düşünmelisiniz. Doğal yapınızı bilenler için belki bir sorun yok ama, herkesin belli bir tarzı olduğunu anlatmanız çevrenizde ikilem yaratacaktır.

BALIK: Duygularınızı özgür bırakmaktan hoşlanmanıza rağmen, insiyatifinizin başkalarına geçmesi korkusu içinde hareket ediyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA