KOÇ: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecektir. Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız.
BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.
İKİZLER: Merkür'ün aşk ve sosyal evinizde retroya başlamasıyla iletişim konusunda size vereceği aksilikleri görmezlikten gelmeyin. Aklınıza gelmeyen sorunlar gecikmelere yol açacak.
YENGEÇ: Ay, toplumsal evinizde ilerliyor. Sosyal başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek.
Birçok arkadaşınızın katkılarıyla kendinizi farklı bir çalışma ortamında bulabilirsiniz.
İddialısınız.
ASLAN: Kendi düşüncelerinizden taviz verme niyetiniz yok. Bilinçaltınız yoğun seyrediyor.
Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.
BAŞAK: Sizinle aynı düşüncedeki kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce, düşünmelisiniz.
Zamanlama konusuna dikkat edin. Para evinizdeki retro Merkür eski fırsatları karşınıza çıkarıyor.
TERAZİ: En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne yol açıyor. Burcunuzda retroya başlayan Merkür, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olmanızı sağlayacak.
AKREP: Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücü biliyorsunuz.
Rakiplerinizi unutmamalı ve planlı davranmalısınız.
YAY: Ay'ın konumundan dolayı ortaya çıkan kuşkucu tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına birçok neden buluyorsunuz.
Bugün, çevrenizden çok çabuk etkileneceksiniz.
OĞLAK: İçinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz.
Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, burukluklar yaşıyorsunuz.
Bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.
KOVA: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.
BALIK: Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor.