KOÇ: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; beklediğiniz konularda gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. Eşinizin güvene dayalı olan isteklerine karşı anlayışlı olun.
BOĞA: İşinizle ilgili isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Çevrenize göre fazla tutucu davranışlar sergiliyorsunuz.
Bugün, organizasyon çalışmalarına ağırlık vermek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın.
İletişim konusunda kendinizi doğru dinletmesini iyi biliyorsunuz.
YENGEÇ: İş arkadaşınıza, başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz.
Böylece, ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz. Ailenizle ilgili sorunlara çok ince detaylarla yaklaşıyorsunuz.
ASLAN: Kariyerinde beklenti içinde olanlar, bu amaca yönelik girişimlerden çekinmemelidirler.
Üst düzeyde olan görev bilinciniz ile başarılı olacaksınız. Detaylar her zaman olabilecek ayrıntılardır.
BAŞAK: Çevrenizin yaptıkları işlere gizemli süsü vermelerinin temelinde sizi kıskandırmak ve konuya karşı merakınızı yoğunlaştırmak var. Partnerinizin gizlediği konuları araştırmak isteyeceksiniz.
TERAZİ: Bulunduğunuz ortam gereği hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.
Bu sırada verdiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Bastırdığınız duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermeyin.
AKREP: Duygularınızda yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor.
Konuşmalarınızda emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor.
YAY: Üretkenliğinizi vurgulayacak konulara yoğunlaşmalısınız. Bugün, iletişimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Yakın dostlarınızın tavsiyeleri konusunda fazla tepkili davranabiliyorsunuz.
OĞLAK: Küçük olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın.
Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Partneriniz duygu dolu konuşmalar yapabilir.
KOVA: İnsanlar duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında kendinizi geri çekiyorsunuz.
Sınırlarınızla savunmaya geçiyorsunuz. Hedeflerinizin içinde kısıtlamaların olmadığını anlatmalısınız.
BALIK: İşiniz dışında bazı kurslara gitmeniz; size unuttuğunuz bilgileri kazandırabileceği gibi, yeni insanlarla bir arada olmanızı sağlayacak. Birçok fırsat ayağınız gelirken, sizi zorlayacaktır.