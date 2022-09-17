KOÇ: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; beklediğiniz konularda gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. Eşinizin güvene dayalı olan isteklerine karşı anlayışlı olun.

BOĞA: İşinizle ilgili isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Çevrenize göre fazla tutucu davranışlar sergiliyorsunuz.

Bugün, organizasyon çalışmalarına ağırlık vermek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın.

İletişim konusunda kendinizi doğru dinletmesini iyi biliyorsunuz.

YENGEÇ: İş arkadaşınıza, başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz.

Böylece, ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz. Ailenizle ilgili sorunlara çok ince detaylarla yaklaşıyorsunuz.

ASLAN: Kariyerinde beklenti içinde olanlar, bu amaca yönelik girişimlerden çekinmemelidirler.

Üst düzeyde olan görev bilinciniz ile başarılı olacaksınız. Detaylar her zaman olabilecek ayrıntılardır.

BAŞAK: Çevrenizin yaptıkları işlere gizemli süsü vermelerinin temelinde sizi kıskandırmak ve konuya karşı merakınızı yoğunlaştırmak var. Partnerinizin gizlediği konuları araştırmak isteyeceksiniz.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortam gereği hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Bu sırada verdiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Bastırdığınız duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermeyin.

AKREP: Duygularınızda yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor.

Konuşmalarınızda emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor.

YAY: Üretkenliğinizi vurgulayacak konulara yoğunlaşmalısınız. Bugün, iletişimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Yakın dostlarınızın tavsiyeleri konusunda fazla tepkili davranabiliyorsunuz.

OĞLAK: Küçük olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın.

Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Partneriniz duygu dolu konuşmalar yapabilir.

KOVA: İnsanlar duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında kendinizi geri çekiyorsunuz.

Sınırlarınızla savunmaya geçiyorsunuz. Hedeflerinizin içinde kısıtlamaların olmadığını anlatmalısınız.

BALIK: İşiniz dışında bazı kurslara gitmeniz; size unuttuğunuz bilgileri kazandırabileceği gibi, yeni insanlarla bir arada olmanızı sağlayacak. Birçok fırsat ayağınız gelirken, sizi zorlayacaktır.