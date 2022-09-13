KOÇ: Bugün, özellikle kendi benliğinizle baş başa kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek, bilinçli bir şekilde olaylara yaklaşıyorsunuz.

BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, bazı konular hızla sonuçlanacak.

İKİZLER: Aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak.

İki taraf arasında davranış mesafelerinizi ayırım gözetmeden uygulayın.

YENGEÇ: Zorda kalan insanların "hızır servisi" gibisiniz.

Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. Bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz.

ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimleri ile; bir çok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi siz çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin.

TERAZİ: Yakın arkadaşınızla, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Bugün, sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: Çevrenize yardım etmek zorunda kalmaktan yoruldunuz. Harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stress ile boğuşabilirsiniz. Kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: Finans konuları ile öngörülerde partnerinizin fikirlerini alsanız iyi olacak. Yanlış adımlarla riske girmemek için, tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Çevrenizi geniş bir ufukla görmelisiniz.

OĞLAK: İş günü içinde; bir çok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişilerle, geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Partnerinize gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz birçok şey olabilir.

BALIK: Bugün, farklı anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz.

Deneyimleriniz ve öngörüler eşliğinde, kazanımlara yelken açacaksınız.