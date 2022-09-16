KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.
BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER: Ay burcunuzda ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza aktivite yoğunluğu kazandırırken, aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor.
Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız.
YENGEÇ: Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmelisiniz.
ASLAN: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz.
BAŞAK: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, çalışmalarınızda güçlü bir disiplin anlayışınız var. Bugün enerjinizi dengelemelisiniz.
TERAZİ: Burcunuzda geri giden Merkür sayesinde, daha farklı ı düşünmeye başladınız.
Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor.
Çevrenize taviz vermiyorsunuz.
AKREP: İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçmek için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.. Sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.
YAY: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak bugün her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek.
OĞLAK: Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.
KOVA: Bugün özellikle Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.
BALIK: Neptün, Merkür ve Jüpiter retrosu kafanızın karışmasına neden oluyor. İlişkilerinize fazla anlam yüklemeyin. Mantığınız ve duygularınız arasında kalmanız muhtemel.
Bazı şeyler ters gidebilir.