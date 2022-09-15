KOÇ: Kişisel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir.

Kendinizden başka kimsenin fikirlerini kabul etmiyorsunuz.

BOĞA: Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz.. Duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız.

İKİZLER: Bugün maddi konularda istediğiniz güveni yakalamak istiyorsunuz. Çevrenizde iletişim içinde olacağınız kişilerin, yaşantınıza sağlayacağı olumlu katkılarını inkar etmiyorsunuz.

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin farklı beklentileri yüzünden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız, onlar özverili bir yaklaşım göstermelisiniz.

Olaylar kısa sürede çözümlenecek.

ASLAN: Yakınlarınızla duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Çevresel sorumluluğunuzun farkındasınız. Kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırıyor.

BAŞAK: Bugün maddi konularda doğru kararlar alacaksınız. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destek, sizi oldukça mutlu edecek.

TERAZİ: Çalışma yaşantınızda büyük bir hızlanma mevcut. Siz, başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve, yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz.

AKREP: Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri çok yüksek. Güven duygunuzun gelişmesini sağlamalısınız.

YAY: Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Kendinize güveniyor ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.

OĞLAK: Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

KOVA: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri birbirleri ile birleştirebilen siz; meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak etkileşimlerden uzak kalmaya çalışmalısınız.

BALIK: Burcunuzda geri giden Neptün size derin duygular veriyor. Hedeflerinize doğru yol almanız, siz mutlu etse de, isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.