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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.10.2022, 00:00

KOÇ: Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz.
Yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek.

BOĞA: Yaşantınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz.
Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir.
Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.

İKİZLER: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz.
Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz olacak. İkna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

ASLAN: Bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir.
Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır. Bugün kariyerinizle ilgili; iş veriminizi arttıracak çabalar içinde olacaksınız.

BAŞAK: Bugün gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecek. İkna kabiliyetinizi kullanarak, karşınızdaki kişiye isteklerinizi yaptıracaksınız. Ailenizin sizden beklentileri olabilir.

TERAZİ: Siz hayatınızda hareketli ilişkilerden hoşlanıyorsunuz. Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ilişkiler yaşayacaklar.
Bu nedenle, geçici duygular karşısında temkinli olmalılar.

AKREP: Taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.
Bilmediğiniz konuları araştıracak ve enerjinizi kullanacaksınız.

YAY: Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz.
İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, sözleri yerine getirmelisiniz. Düşüncelerinizi kabul ettirme çabası içindesiniz.

OĞLAK: Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz.
Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

KOVA: Bugün, enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Bu aralar yetersizlik duygusu içindesiniz.

BALIK: Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almama sorununuz olduğu için, bugün istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz Ailenizin sorunları önem kazanıyor.

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