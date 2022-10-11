KOÇ: Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz.
Yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek.
BOĞA: Yaşantınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz.
Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir.
Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.
İKİZLER: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz.
Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.
YENGEÇ: Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz olacak. İkna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.
ASLAN: Bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir.
Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır. Bugün kariyerinizle ilgili; iş veriminizi arttıracak çabalar içinde olacaksınız.
BAŞAK: Bugün gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecek. İkna kabiliyetinizi kullanarak, karşınızdaki kişiye isteklerinizi yaptıracaksınız. Ailenizin sizden beklentileri olabilir.
TERAZİ: Siz hayatınızda hareketli ilişkilerden hoşlanıyorsunuz. Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ilişkiler yaşayacaklar.
Bu nedenle, geçici duygular karşısında temkinli olmalılar.
AKREP: Taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.
Bilmediğiniz konuları araştıracak ve enerjinizi kullanacaksınız.
YAY: Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz.
İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, sözleri yerine getirmelisiniz. Düşüncelerinizi kabul ettirme çabası içindesiniz.
OĞLAK: Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz.
Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.
KOVA: Bugün, enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Bu aralar yetersizlik duygusu içindesiniz.
BALIK: Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almama sorununuz olduğu için, bugün istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz Ailenizin sorunları önem kazanıyor.