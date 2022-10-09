KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.

BOĞA: Bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız.

Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz

İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz.

Olayların arkasında gizlenen mesajları, algılama gücünüzdesiniz.

YENGEÇ: Başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz.

Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.

ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyacaksınız.

BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak.

Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.

TERAZİ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız noktalar; sabır ve taviz.

AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek tutmasıdır.

YAY: Yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

OĞLAK: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyeceksiniz. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatlice atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.

BALIK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.

Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.