KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ yapılandırıp gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz.

Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz.

BOĞA: ORTAMLARDA kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz öne çıkıyor.

İKİZLER: BUGÜN enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.

Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi vurgulamaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.

YENGEÇ: ÇEVRENİZLE yoğun iletişim içinde olacaksınız.

Bu dönem kardeşler arasında yolculuklar söz konusu. Yaşamın felsefi yönünü görüp düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz.

ASLAN: MADDİ konulara farklı yaklaşıyorsunuz.

Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bırakın insanların düşüncelerini.

BAŞAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Çevrenizde birçok farklı oluşuma karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantıklı baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor.

TERAZİ: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz.

Bugün geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına fazla izin vermemelisiniz.

AKREP: DOSTLARINIZIN size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok. Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

YAY: DOĞANIZ gereği kendi bildiğinizi okuyan bir yapınız var. Sadece mantığınıza hitap edildiği zaman ikna oluyorsunuz.

Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceğiniz ortamlardasınız.

OĞLAK: BUGÜN, kendinizi irdelemeye ihtiyacınız var. İç sesinizle baş başa kalmalısınız.

Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız.

Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde felsefi yaklaşımlarınız olacaktır.

KOVA: SON günlerde satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugünlerde, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi çok daha mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.

BALIK: ÇEVRE ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanıp arkadaşlarınızı kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.