KOÇ: Düşüncelerinizde bir kilitlenme var. Alışkanlıklardan ödün vermek istemiyor ve huzurunuz için, gelirlerinizi artırma konusunda araştırmalar yapıyorsunuz. Ortaklıklar konusunda çekimser davranmayın.

BOĞA: Evinizle ilgili özel çalışmalar içinde olacak ve bütçenizi yeniden gözden geçireceksiniz.

Yapacağınız değişimlerin tutarı yüksek. Arkadaşlarınızdan güç alacaksınız.

Mantıklı düşüncelere değer veriyorsunuz.

İKİZLER: Partnerinizin işiyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Bazı fikir alışverişleri içinde olsanız bile, sizden talepleri olacak.

Avantajları göz ardı etmiyor ve kişiselliğinizden ödün vermek istemiyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün, sınırlarınızı zorluyorsunuz. Hırslarınız diğer ihtiyaçlarınızın önüne geçebiliyor.

Gün içinde kafanızda şekillenen her olay, sizi mükemmel şartlara taşıyor.

Bir tarzınız var ve ödün vermiyorsunuz.

ASLAN: Yaşama katacağınız çok şey var. Bugün, şartlarınızı gözden geçirmeli samimi olduğunuzu karşı tarafa belirtmelisiniz. Karşılaştığınız engellere hazırlıklısınız. Sınırlarınızı zorlayacak her şeye hazırsınız.

BAŞAK: İnce hesaplar peşindesiniz. Küçük detayların kazandıracağı avantajları unutmuyor, olayları değişik açılardan yorumlamayı yeğliyorsunuz. Kendinize güvenmelisiniz.

Eleştirel yönlerinizi denetlemelisiniz.

TERAZİ: Görüşeceklerinizin kişilerin sizden bazı beklentileri olacak fakat ayrıntıların üzerinde çok fazla durduğunuz için, karşı tarafın düşünce bazında yorulmasına neden olacaksınız.

Haksızlıklara karşı direniyorsunuz.

AKREP: İsteklerinizde net ve farklı şartlar sunan bir kişi olarak, karşı tarafın aklında ikilem yaratmanız mümkün. Kendinizle barışık olmak işinize yarayacak.

Algılarınız oldukça yüksek seyrediyor.

YAY: Özgürlüğünüzü yansıtamadığınız işlerden çabuk sıkıldığınız kesin ve yaşamınızı kendi şartlarınıza göre şekillendirmekten yanasınız.

Karar vermeden önce iyi düşünmelisiniz.

Ayrıntıları gözden kaçırmayın.

OĞLAK: Rahatlığınızın önemli olduğunu biliyor ve kendi doğrularınıza göre hareket etmek istiyorsunuz. Duygularınız ve zevklerinizde bir genişleme söz konusu. Sizden beklenmeyecek bir davranış sergiliyorsunuz.

KOVA: Bireyselliğinizi ön plana çıkarmaktan hoşlanacağınız bir gün. Arkadaşlarınızın üzerinizde etkileri büyük. Yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmelisiniz. Bilgilerinizi yerinde kullanacağınız bir gün.

BALIK: Yatırımlarınız gözden geçirmeli ve enerjinizi doğru işlerde kullanmalısınız. Yeni şartlarınız belirlemek istiyorsanız, farklı kişilerin düşünceleri size yön verecektir.

Hızlı bir değişime ihtiyaç duyacaksınız.