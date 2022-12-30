KOÇ: Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdakiler davranışlarından anlamlar çıkarmanız mümkün.

BOĞA: Kendinizi aşma konusunda başarılısınız.

Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, çevrenizden takdir alıyorsunuz.

Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen yorgunsunuz.

İKİZLER: Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz. Egonuz bugün yüksek.

YENGEÇ: İçsel disiplininizi güçlü tutmayı başaracağınız bu günde, olayları sakince izleyeceksiniz.Seyirci kalmayı başarabilir ve kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir.

ASLAN: Duygularınızı açıklamada oldukça cesursunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu kullanacaksınız. İçsel disiplininiz mükemmel, bu yönde ilerliyorsunuz.

BAŞAK: Çalıştığınız kişilerin yaratıcı fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil.

Bugün onlarla ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmalısınız.

TERAZİ: İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde disiplin kurmayı başaracaksınız.

Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

AKREP: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruyorsunuz. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahipsiniz. Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırmak istiyorsunuz.

YAY: Duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Bugün dostlarınızın sizden beklediği desteği kendi imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların her zaman farkındasınız.

Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz. Olumlu düşünmeniz sayesinde başarılı oluyorsunuz.

KOVA: Bugün, duygularınız sizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacaksınız. İstediğiniz başarıyı elde etmek ve gücünüzü ortaya koymak için adımlarınızı sıkı atmalısınız.

BALIK: Sevdiklerinize her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecektir.

Karşılıklı güven sayesinde bir takım paylaşımlarınız söz konusu olacak.