KOÇ: Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz.

Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, bir çok şeyi paylaşacaksınız. Kendinize her anlamda güvenin. Girişimciliğinizi ortaya koymalısınız.

BOĞA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen gizli kuşkularınız var. İş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var. Zamanı iyi kullanmaktan yanasınız.

İKİZLER: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve entelektüel konularda paylaşımlar yaşayacaksınız. Başkalarına örnek konuşmalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ: Duygusal kısıtlamalara gelemediğiniz halde, kendinize koyduğunuz gereksiz tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.

Yapmanız gereken çok iş var ve siz zaman problemleri yaşıyorsunuz.

ASLAN: Zekanızı kullanabileceğiniz yeni konular karşınıza gelecek. Çevresel faktörlerin ön planda olması, motivasyonunuzu olumlu etkiliyor.

Partnerinizin fikirleri sizin için önemli olmasına rağmen bildiğinizi yapıyorsunuz.

BAŞAK: Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için, çevrenize geleneksel bir tutum sergiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda birçok alternatif söz konusu olacak.

Tepki almak istemediğiniz konular var.

TERAZİ: Kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin sorunlarına kısa sürede çözüm bulacaksınız. Sevinç yaşayacaksınız.

AKREP: Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Düşüncelerinizi ona kabul ettirme savaşından vazgeçmelisiniz.

Yaşam kaliteniz gelişiyor.

YAY: Enerjinizin gücünü siz de fark ediyor ve çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve arkadaşlarınızın isteklerine cevap vereceksiniz.

OĞLAK: Doğal yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin katılım tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz.

Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermeli ve gelişiminiz için bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.

KOVA: Duygusal davrandığınız zaman kaybettiğinizi biliyor ve yaşamı farklı bir şekilde algılıyorsunuz. Bireysel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı; kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişiniz.

BALIK: Koşulları kendinize yönlendirmek isterken, çevresel faktörleri unutmamalısınız.

Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız, kendinizi dizginlemek zorundasınız.

Hedefleriniz doğru seçmelisiniz.