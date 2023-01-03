KOÇ: Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz.
Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, bir çok şeyi paylaşacaksınız. Kendinize her anlamda güvenin. Girişimciliğinizi ortaya koymalısınız.
BOĞA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen gizli kuşkularınız var. İş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var. Zamanı iyi kullanmaktan yanasınız.
İKİZLER: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve entelektüel konularda paylaşımlar yaşayacaksınız. Başkalarına örnek konuşmalar yapabilirsiniz.
YENGEÇ: Duygusal kısıtlamalara gelemediğiniz halde, kendinize koyduğunuz gereksiz tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
Yapmanız gereken çok iş var ve siz zaman problemleri yaşıyorsunuz.
ASLAN: Zekanızı kullanabileceğiniz yeni konular karşınıza gelecek. Çevresel faktörlerin ön planda olması, motivasyonunuzu olumlu etkiliyor.
Partnerinizin fikirleri sizin için önemli olmasına rağmen bildiğinizi yapıyorsunuz.
BAŞAK: Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için, çevrenize geleneksel bir tutum sergiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda birçok alternatif söz konusu olacak.
Tepki almak istemediğiniz konular var.
TERAZİ: Kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin sorunlarına kısa sürede çözüm bulacaksınız. Sevinç yaşayacaksınız.
AKREP: Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Düşüncelerinizi ona kabul ettirme savaşından vazgeçmelisiniz.
Yaşam kaliteniz gelişiyor.
YAY: Enerjinizin gücünü siz de fark ediyor ve çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve arkadaşlarınızın isteklerine cevap vereceksiniz.
OĞLAK: Doğal yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin katılım tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz.
Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermeli ve gelişiminiz için bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.
KOVA: Duygusal davrandığınız zaman kaybettiğinizi biliyor ve yaşamı farklı bir şekilde algılıyorsunuz. Bireysel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı; kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişiniz.
BALIK: Koşulları kendinize yönlendirmek isterken, çevresel faktörleri unutmamalısınız.
Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız, kendinizi dizginlemek zorundasınız.
Hedefleriniz doğru seçmelisiniz.