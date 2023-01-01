KOÇ: BAŞKALARININ fikriyle hareket etmek istemediğiniz için, kendinize zaman tanımalısınız. Çalışma hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor. Çevrenizi eleştiriyorsunuz

ve duygularınıza önem veriyorsunuz

BOĞA: SİZE ters gelen çevre istekleri yüzünden, sürekli zıt fikirler üretmeye çalışacaksınız. Olayların doğası gereği; alacağınız tepkiler olacaktır. Bu noktada; hoşgörülü olun. Bazılarına farklı davrandığınız fark etmelisiniz.

İKİZLER: DEĞİŞİMİ seviyorsunuz. Yaşamda kaybettiğiniz her şeyi bu özelliğinize borçlusunuz. Bugün yaşamla ilgili kriterlerinizi gözden

geçirmelisiniz. Çevrenize çok tepkilisiniz. Haklı olduğunuz çok konu var.

YENGEÇ: PARTNERİNİZLE birlikte ortak uyum içinde yeni başlangıçlar yapabilir, yaşamın tadını çıkarabilirsiniz. Bugün sevdiklerinize karşı duygusal davranma ihtiyacı içindesiniz. Nostaljik davranmaya ihtiyacınız var.

ASLAN: DUYGU alış verişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda çok başarılısınız.

BAŞAK: YAŞAMDA hiç bir şeyi yarım bırakmayı sevmiyorsunuz. Kızdığınız zaman öfkenize hiç kimse dur diyemiyor. Maddeyle aranız iyi olsa da fazla düşündüğünüz bir konu değil. Zamanlama konusunda hatalarınız var.

TERAZİ: AŞK sizin için iyi bir dostluktur. Sevdiğiniz kişi ile, önce paylaşmak duygusunu yaşamak istersiniz. Sıcakkanlı yapınız yüzünden çevrenizde insanlar eksik olmaz. Bugün randevularınızı ertelemeyin.

AKREP: İŞLERİNİZİ başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. Evinizde tadilat söz konusu. Köklü değişimlere ihtiyacınız var. Bu dönem sinir sisteminizi güçlendirmelisiniz.

YAY: DUYGUSAL ilişkilerinizde, özgürlüğünüzden vazgeçmediğiniz için, yarım kalmış aşklar yaşıyorsunuz. İçinizde biriktirdiğiniz duygularınız kalp çarpıntılarına sebep oluyor. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.

OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmenizin anlamı yok. Çevrenizde bazı şeyleri farklı algılayacaksınız. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Karşı tarafa zorluk çıkarmayı yeğliyorsunuz.

KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir. Çevrenizdeki kişileri çabuk algılıyorsunuz. Bugünlerde enerjiniz yüksek.

BALIK: BUGÜN başladığınız bir takım işleri tamamlamak için, bazı detaylara ihtiyacınız olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerin kapasitesinin önemli olduğunu daha erken fark etmelisiniz. Günlük temponuzu hızlandırmalısınız.