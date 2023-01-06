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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.01.2023, 00:00

KOÇ: İdeallerinizden son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz çok yüksek.

BOĞA: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. Duygularınızı anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış olabilir. En güzeli kendinize ilgi göstermek olacaktır. Anlaşılma konusunda kendinizi yormamalısınız.

İKİZLER: Gücünüzü kişisel ilişkilerinizde kullanmak için uygun bir gün ama her konuda temkinli olmalısınız. Bir takım gecikmelere karşı tedbiri bırakmayın. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.

YENGEÇ: Bu dönem duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Yapmanız gereken çevrenize aldırmamak.

ASLAN: Çevrenizde daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz. Bugün, kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu. Adrenalin salgılarınız çok yüksek. Sinirlisiniz ve kalp kırma konusuna dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Bugün, birçok değişik fikir ve planla yola çıkabilir, daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Mücadeleci ve hırslı yönünüzü ön plana çıkarmak isteyeceksiniz.
Değerlerinizin farkında olmalısınız.

TERAZİ: Dostlarınızla birlikte iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız. Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor. Yaşam kaliteniz artıyor.

AKREP: Çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
Tartışmadan uzak kalmalısınız.

YAY: Gün içinde fazla hareketli davranarak huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan kişilerle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir.
Doğallık size her zaman çok yakışıyor.

OĞLAK: Bugün dengeli davranıp kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli ve huzurlu bir yaşam isteği içindesiniz.
Entelektüel yönleriniz ortaya çıkacak.

KOVA: Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, tereddütlerinizi yenmenize de yardımcı oluyor. Çalışma arkadaşlarınız özgün ve cesur fikirli olsun istiyorsunuz.

BALIK: Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Olumlu motivasyonunuzu özel ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz.
Güçlü bir partner size baskı kurabilir.
Meraklı bakışlara hedef olacaksınız.

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