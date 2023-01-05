KOÇ: Nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanın zamanı geldi. Gücünüzü göstermeniz gereken bir dönemdesiniz.

BOĞA: Sizi etkileyecek kişilerin ortak özellikleri; güzel konuşmaları ve dış görünüşlerinde belli bir düzen içinde olmaları. Çevrenizi sınayacağınız bir gün. Güven konusu sizin için çok önemli biliyorsunuz.

İKİZLER: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, davranışlarınızı kendi çapınıza göre değerlendirmelisiniz. Mars size yorucu bir hareketlenme sağlıyor.

YENGEÇ: Dostlarınızın size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok. Temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Bilinçaltı konuların sizi olumlu etkilediği bir gerçek.

ASLAN: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda, sosyal aktiviteleriniz verimli oluyor. Gizli duyguların sizi etkilediği bir gün olacak.

BAŞAK: Bugün, ortamlarda neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün. Alınganlığınızın nedenini sorgulamalısınız.

TERAZİ: Duygusal değişimleriniz yüzünden kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı, kendinizi affettirmelisiniz. Onlarla küçük çapta seyahat planları yapacaksınız. Bu değişimleriniz sizi de rahatsız ediyor.

AKREP: İkizlerdeki yöneticiniz Mars aklınızın karışmasına neden oluyor. Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Dostlarınızla bir arada olmak, size bu hafta iyi gelecektir.

YAY: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi oldukça saydam bir şekilde ifade edeceksiniz.

OĞLAK: Bugün kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Doğal olarak kendinizi korumalısınız.

KOVA: Mars sizin gibi hava burcu İkizlerde burcunuzda bulunurken, enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Bu dönem kendinizi anlatma konusunda zorlanabilirsiniz.

BALIK: Ay'ın konumu çevresel konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlarken, Merkür maddi ve finans evinizde ilerlemeye devam ediyor. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir sakın aldırmayın.