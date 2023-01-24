Yıldız falınız

KOÇ: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

BOĞA: SİSTEMLİ hareket ettiğiniz müddetçe, hedeflerinize bir noktada yaklaşacaksınız. Duygularınızdan eminsin. Fikirlerinizi açıkça ortaya koyarken, işin duygusal zenginliğini de, hiçbir şekilde unutmuyorsunuz.



İKİZLER: BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda yumuşak ve sade davranışlarınızla herkesin takdirini kazanabilirsiniz. Haksızlıklar karşısında takınacağınız yapıcı tavırlar dikkat çekecek. İskelet sisteminizi yormamalısınız.



YENGEÇ: ARKADAŞLARINIZLA aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gün. İsteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Fakat, farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.

ASLAN: DUYGUSAL enerjinizde yükselmeler söz konusu. Kazançlarınız konusunda ütopik düşünceler içinde olacağınızı gösteriyor. İşbirliğime ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda haklı olduğunuzu düşünmelisiniz.



BAŞAK: SÜRPRİZLERE hazırlıklı olun. Riskler size yakışıyor ve atılımlardan ustaca sıyrılıyorsunuz. Partnerinizi özgür bırakın ve onu denetmek yerine sosyal yaşantınıza eşlik etmeye çalışın.



TERAZİ: ACELE etmeden sabırlı davranırsanız, kazanan sizi olacaksınız. Geçmişe dayalı tecrübelerinizin doğruluğunun, kanıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak. Ani gelişen kıskançlıklara dikkat etmelisiniz.



AKREP: BUGÜN çevresel koşullarınız yeniden gözden geçirmelisiniz. Anında müdahale huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Zorlayıcı koşullar nedeniyle, alışkanlıklarınızdan taviz vermek durumunda kalabilirsiniz.



YAY: ÇEVRENİZ için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Sosyal hayatınız renkli seyrederken ortamlardan sıkılabilirsiniz. Olaylara kendi duygularınız doğrultusunda baktığınız için, yanlış değerlendiriliyorsunuz.



OĞLAK: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız.

KOVA: BUGÜN isteklerinizde belirleyici olmamalısınız. İnatçı davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Duygularınızı değerlendirme imkanı elde edeceksiniz.



BALIK: SOSYAL ortamlar çerçevesinde; yapmak istediğiniz halde, gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, başarılı organizasyonlarda bulunacaksınız. Enerjinizi kanalize etmek zorundasınız.