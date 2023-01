KOÇ: Bilinçaltınızı boşaltmak zorundasınız. Sorumluluk duygusuna yakın olup sürekli her şeyden şikayet eden yapınızı zorlamamalısınız. İmkanlarınızı sınırlandıran kuralları kabul etmek istemeyişinizde haklısınız.

BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı özellikleri motivasyon gücünüzü iki katına çıkarıyor.

Engellerle boğuşmak sizin tarzınız.

Bugün Ay'ın konumu, size özel dostluklar sunabilir. Dedikodulara aldırmamalısınız.

İKİZLER: İşinizde yaşadığınız duygusal çekişmelerin nedeni, siz değilsiniz. Yeteneklerinizin sınırlarını iyi biliyorsunuz. Atılımcı ruhunuzla, tatminkar işler peşindesiniz.

Engeller karşısında pes etmemelisiniz.

YENGEÇ: Aklınıza koyduğunuz her şeyi başarı ile uyguluyor ve hiç kimseyle yarışmıyorsunuz.

Özgün kişiliğinizi her alanda sergilerken, anlık öfkelerinize hakim olmalısınız. Severek yaptığınız her işte başarı sizi bekliyor.

ASLAN: İdealleriniz çerçevesinde yaşan bir kişi olarak, bugün içsel duygularınıza daha da yoğunlaşmalı ve kendinize özel davranmalısınız.

Keskin bir bakış açısı ile yorumlamanız gereken konuları atlayabilirsiniz.

BAŞAK: Acil düşünmeniz gereken konular varken, olayların aksayan yönlerini araştırıyorsunuz.

Hedeflerinizi saptırmak istemediğiniz kesin. Ay'ın konumu, isteklerinize ısrarcı bir tutumla yaklaşacağınızı gösteriyor.

TERAZİ: İlginç kişiler ilginizi çekiyor. Bugün, güç ve duygusallıktan yanasınız. Her iki duygunun zıtlaşmasını hissederken, öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Bugün ikileme neden olabilecek durumlara karşı hazırlıklı olun.

AKREP: Olaylara soğuk bir mantıkla yaklaşmak isteyebilirsiniz. Düşündüğünüz şeylerin uygulanmasının o kadar kolay olmadığını biliyorsunuz. Aşk konusunda derin duygular içindesiniz. Partneriniz sizi destekliyor.

YAY: Bugün ani gelişen fikirler yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çevrenize belli etmeseniz bile, alıngan olduğunuz bir gün.

Ayrıntılardan nefret etmenize rağmen, kişisel zaferlerinizi için, detaylı çalışmalısınız.

OĞLAK: Duygusallığın ön planda olduğu bir gündesiniz ve sezgilerinizi çok fazla çalışıyor.

Olaylara yorum getirirken, tecrübelerinizden faydalanmayı unutmayın. Çevrenizde size karşı özel duyguları olan kişiler var.

KOVA: Bugün kazançlarınızla ilgili bir planlama içindesiniz. Kaynaklarınızı ve hedeflerinizi tespit ederken, bazı ayrıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Engellerin sizi yıpratmayacağını biliyorsunuz.

BALIK: Ortak paylaşım içinde olduğunuz kişilerle iletişim içindesiniz. Birilerinin sizi anladığını görmek ve duygu birliği içinde olmak sizi mutlu edecek. Bugün onlara yardım etmek size manevi bir haz verecektir.