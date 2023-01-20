KOÇ: Bilinçaltınızı boşaltmak zorundasınız. Sorumluluk duygusuna yakın olup sürekli her şeyden şikayet eden yapınızı zorlamamalısınız. İmkanlarınızı sınırlandıran kuralları kabul etmek istemeyişinizde haklısınız.
BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı özellikleri motivasyon gücünüzü iki katına çıkarıyor.
Engellerle boğuşmak sizin tarzınız.
Bugün Ay'ın konumu, size özel dostluklar sunabilir. Dedikodulara aldırmamalısınız.
İKİZLER: İşinizde yaşadığınız duygusal çekişmelerin nedeni, siz değilsiniz. Yeteneklerinizin sınırlarını iyi biliyorsunuz. Atılımcı ruhunuzla, tatminkar işler peşindesiniz.
Engeller karşısında pes etmemelisiniz.
YENGEÇ: Aklınıza koyduğunuz her şeyi başarı ile uyguluyor ve hiç kimseyle yarışmıyorsunuz.
Özgün kişiliğinizi her alanda sergilerken, anlık öfkelerinize hakim olmalısınız. Severek yaptığınız her işte başarı sizi bekliyor.
ASLAN: İdealleriniz çerçevesinde yaşan bir kişi olarak, bugün içsel duygularınıza daha da yoğunlaşmalı ve kendinize özel davranmalısınız.
Keskin bir bakış açısı ile yorumlamanız gereken konuları atlayabilirsiniz.
BAŞAK: Acil düşünmeniz gereken konular varken, olayların aksayan yönlerini araştırıyorsunuz.
Hedeflerinizi saptırmak istemediğiniz kesin. Ay'ın konumu, isteklerinize ısrarcı bir tutumla yaklaşacağınızı gösteriyor.
TERAZİ: İlginç kişiler ilginizi çekiyor. Bugün, güç ve duygusallıktan yanasınız. Her iki duygunun zıtlaşmasını hissederken, öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Bugün ikileme neden olabilecek durumlara karşı hazırlıklı olun.
AKREP: Olaylara soğuk bir mantıkla yaklaşmak isteyebilirsiniz. Düşündüğünüz şeylerin uygulanmasının o kadar kolay olmadığını biliyorsunuz. Aşk konusunda derin duygular içindesiniz. Partneriniz sizi destekliyor.
YAY: Bugün ani gelişen fikirler yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çevrenize belli etmeseniz bile, alıngan olduğunuz bir gün.
Ayrıntılardan nefret etmenize rağmen, kişisel zaferlerinizi için, detaylı çalışmalısınız.
OĞLAK: Duygusallığın ön planda olduğu bir gündesiniz ve sezgilerinizi çok fazla çalışıyor.
Olaylara yorum getirirken, tecrübelerinizden faydalanmayı unutmayın. Çevrenizde size karşı özel duyguları olan kişiler var.
KOVA: Bugün kazançlarınızla ilgili bir planlama içindesiniz. Kaynaklarınızı ve hedeflerinizi tespit ederken, bazı ayrıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Engellerin sizi yıpratmayacağını biliyorsunuz.
BALIK: Ortak paylaşım içinde olduğunuz kişilerle iletişim içindesiniz. Birilerinin sizi anladığını görmek ve duygu birliği içinde olmak sizi mutlu edecek. Bugün onlara yardım etmek size manevi bir haz verecektir.