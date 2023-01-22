KOÇ: DUYGUSAL romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

BOĞA: ENERJİNİZİ düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz yorumlatıyor.

İKİZLER: MARS ilerlemeye devam ediyor. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz..

Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.

YENGEÇ: YÜKSEK ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor.

Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz.

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

ASLAN: BUGÜN, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.

BAŞAK: İÇ potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek.. Maddi konularla ilgili duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

TERAZİ: PARTNERİNİZLE karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilirsiniz.

Olayları abartmaya başladınız.

AKREP: BUGÜN, duygularınız oldukça yoğun ve abartılı gelişiyor. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.

YAY: DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön planda. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz.

Birlikte olduğunuz kişilerle felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi etkiliyorsunuz.

OĞLAK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayları abartıp genişletebilirsiniz.

Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymamalısınız.

KOVA: ARKADAŞLARINIZLA duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda anlamsız problemler oluşabilir.

BALIK: BUGÜN inatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınayıp temkinli davranmalısınız.