KOÇ: Bazı günler ayağınıza gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Grup toplantısı ve arkadaşlarınızla gezmelerinizde fazla para harcıyorsunuz. Daha sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor.

BOĞA: Küçük olaylardan dolayı kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Ortam gereği hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER: Bugün talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Şikayetçi olmayın.

İşinizle ilgili isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz.

YENGEÇ: Karşıt Plüton'dan aldığınız etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz.

Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.

ASLAN: Sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırın. Olayları olduğu gibi kabul ederek kendi yaşamınızı daha bir kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.

BAŞAK: İş yaşamınızda fazla tedirginsiniz. İş disiplininizin mükemmel olması sizi başarıya götürüyor. Yine de işinizi şansa bırakmamak iyi bir davranış. Önlemci yapınız aksilikleri önlüyor.

TERAZİ: Her şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz, yine aynı problemler gündeme gelebilir.

Her zamankinden çekici ve zarifsiniz.

Sorumluluk almaktan yorulmuyorsunuz.

AKREP: Aşk sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen, yanlış yorumlanıyorsunuz. Kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Kendinizi savunmaktan yoruldunuz. Bugünlerde şanslı dönemlerinizdesiniz.

YAY: İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınız tarafından sevgiyle karşılanıyor. İnatçı günlerin birindesiniz.

OĞLAK: Çeşitli dış etkenlerin engellemelerine karşın, fikirlerinizi hayata geçirmekte yarar var. Zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz, sizi daha da güçlendirerek motive olmanızı sağlayacaktır.

KOVA: Görüşlerinizi kabul ettirmekte ısrarcısınız.

Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenlerin hiçbiri sizi rahatsız etmiyor da, sadece kendi içinizdeki kuruntularınız engel teşkil ediyor.

BALIK: Parasal konularda da şansınız size yardım edebilir. Fakat şansınızı da zorlamadan, dikkatli bir beklenti içinde olmalısınız.

İşinizle ilgili sizden beklenen konuyu hatasız sonuçlandırmaya bakın.