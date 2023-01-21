KOÇ: Bazı günler ayağınıza gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Grup toplantısı ve arkadaşlarınızla gezmelerinizde fazla para harcıyorsunuz. Daha sonra gereksiz şikayetleriniz başlıyor.
BOĞA: Küçük olaylardan dolayı kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Ortam gereği hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.
İKİZLER: Bugün talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Şikayetçi olmayın.
İşinizle ilgili isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz.
YENGEÇ: Karşıt Plüton'dan aldığınız etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz.
Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.
ASLAN: Sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırın. Olayları olduğu gibi kabul ederek kendi yaşamınızı daha bir kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.
BAŞAK: İş yaşamınızda fazla tedirginsiniz. İş disiplininizin mükemmel olması sizi başarıya götürüyor. Yine de işinizi şansa bırakmamak iyi bir davranış. Önlemci yapınız aksilikleri önlüyor.
TERAZİ: Her şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz, yine aynı problemler gündeme gelebilir.
Her zamankinden çekici ve zarifsiniz.
Sorumluluk almaktan yorulmuyorsunuz.
AKREP: Aşk sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen, yanlış yorumlanıyorsunuz. Kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Kendinizi savunmaktan yoruldunuz. Bugünlerde şanslı dönemlerinizdesiniz.
YAY: İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Her konuya uygun çözümler getirmeniz, arkadaşlarınız tarafından sevgiyle karşılanıyor. İnatçı günlerin birindesiniz.
OĞLAK: Çeşitli dış etkenlerin engellemelerine karşın, fikirlerinizi hayata geçirmekte yarar var. Zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz, sizi daha da güçlendirerek motive olmanızı sağlayacaktır.
KOVA: Görüşlerinizi kabul ettirmekte ısrarcısınız.
Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenlerin hiçbiri sizi rahatsız etmiyor da, sadece kendi içinizdeki kuruntularınız engel teşkil ediyor.
BALIK: Parasal konularda da şansınız size yardım edebilir. Fakat şansınızı da zorlamadan, dikkatli bir beklenti içinde olmalısınız.
İşinizle ilgili sizden beklenen konuyu hatasız sonuçlandırmaya bakın.