KOÇ: Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Kendinize güvenin.
BOĞA: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz.
İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.
YENGEÇ: Bugün, hümanist duygular içindesiniz.
Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi etkileyeceksiniz.
ASLAN: Bugün yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamanız gerekiyor. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.
BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.
TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün.
AKREP: Algılama yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz.
Bu sıralar borçlanabilirsiniz.
YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz.
Mantığınıza güvenseniz bile, bazı değişik olaylar, tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.
OĞLAK: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz.
Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.
KOVA: Kazançlarınız konusunda grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.
BALIK: Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz.
Planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız, olumlu sonuç vermiyor.