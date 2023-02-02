KOÇ: Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Kendinize güvenin.

BOĞA: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz.

İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün, hümanist duygular içindesiniz.

Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi etkileyeceksiniz.

ASLAN: Bugün yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamanız gerekiyor. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün.

AKREP: Algılama yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz.

Bu sıralar borçlanabilirsiniz.

YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz.

Mantığınıza güvenseniz bile, bazı değişik olaylar, tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.

OĞLAK: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz.

Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

KOVA: Kazançlarınız konusunda grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

BALIK: Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz.

Planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız, olumlu sonuç vermiyor.