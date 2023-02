KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları her yönden değerlendirdiğiniz için için, hatalarınızı minuma indiriyorsunuz.

BOĞA: Bugün çevresel koşulları yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz yaklaşıyorsunuz.

İç sesinize güvenebilirsiniz.

İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınız olumlu olacak. Kalbi boş olanlar için her an her şey olabilir.

YENGEÇ: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirirken detaylara fazla takılmanız hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettiriyor.

ASLAN: Zihinsel yoğunluk yaşadığınız bildiğiniz halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyeliniz mükemmel ama son günlerde gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz.

BAŞAK: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

TERAZİ: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.

İlişkilerinizin etkilenmesini istemiyorsanız, enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar alabilirsiniz.

Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Bugün güçlü bir mantık içindesiniz.

Kolay iletişim kurabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşünceleriniz yeniliklerle pekişecek. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK: Canlı ve neşeli bir gününüzdesiniz.

İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz.

KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz, enerjinizi artırıyor. İşinizle yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız.

Hakkınızı yemelerine izin vermeyin.

BALIK: Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız güzelliklerin çoğu, özgün ve değişik bakış açınızdan ileri geliyor. Partnerinizin fikirlerinden etkileneceksiniz.