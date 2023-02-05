KOÇ: İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız.

Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmelisiniz.

BOĞA: Siz kurallarla yaşamaya alışkınsınız.

Sürekli kendinizi denetim altında tutmaktan hoşlandığınız için, duygularınızı da belli bir kural dahilinde yaşamak istersiniz. Karşı cins üzerinde etkilisiniz.

İKİZLER: Maaşınızla ilgili talepleriniz için görüşme yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve enerjinizi istediğiniz koşulların oluşturulmasında kullanacak ve bu dönemi takip eden günlerde ilişkileriniz canlanacak.

YENGEÇ: Kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, değişen şartlara temkinli olmalısınız.

ASLAN: Karşıt Güneş'in desteklemesiyle değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir.

Başlangıçta size cazip gelen teklif daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Küs olan aile bireyleri barışabilir.

BAŞAK: Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın. Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir. Karşılıklı şartlarınızı iyice belirlemelisiniz.

TERAZİ: Çevrenizle işbirliği içinde olacaksınız.

Bazı paslaşmalar sonucunda girdiğiniz ortamlarda istediklerinizi yakalıyorsunuz.

Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyorsunuz.

AKREP: Mesleki başarınızın katlanması, sizin duygularınıza bağlı olarak değişecektir.

Bazıları, patronların gözüne girecek ve beğendikleri alana geçiş yapacaklar. Her şey rayına istediğiniz gibi oturacak.

YAY: Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışacaksınız.

Uzun yolların gündeme gelmesiyle yoğun bir tempoya girebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla bağlarınız güçlenirken yoğun bir telefon trafiği yapacaksınız.

OĞLAK: Plüton sizi destekliyor. Birlikte olduğunuz kişi sizi duygusal anlamada zorlayabilir ve küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilir. Onu ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf etmek zorundasınız.

KOVA: Manevi hazlar sağlayacağınız işler yapacaksınız. Tüm bunları yaparken, maddi konularda tatmin sağlamanız şart.

Olaylara duygusal açıdan yaklaşmayacaksınız.

Her şeyi tam araştıracaksınız.

BALIK: Kendinizle ilgili yepyeni düşünceler içindesiniz. Duygu ve sezgilerinizi çevrenizdeki olaylara yöneltecek ve hakkınızdaki olumlu düşüncelerden hoşnut kalacaksınız.

Sürpriz aşklar gündemde.