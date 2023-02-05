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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.02.2023, 00:00

KOÇ: İstekleriniz konusunda gerçekçi olmalısınız.
Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmelisiniz.

BOĞA: Siz kurallarla yaşamaya alışkınsınız.
Sürekli kendinizi denetim altında tutmaktan hoşlandığınız için, duygularınızı da belli bir kural dahilinde yaşamak istersiniz. Karşı cins üzerinde etkilisiniz.

İKİZLER: Maaşınızla ilgili talepleriniz için görüşme yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve enerjinizi istediğiniz koşulların oluşturulmasında kullanacak ve bu dönemi takip eden günlerde ilişkileriniz canlanacak.

YENGEÇ: Kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, değişen şartlara temkinli olmalısınız.

ASLAN: Karşıt Güneş'in desteklemesiyle değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir.
Başlangıçta size cazip gelen teklif daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir.
Küs olan aile bireyleri barışabilir.

BAŞAK: Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın. Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir. Karşılıklı şartlarınızı iyice belirlemelisiniz.

TERAZİ: Çevrenizle işbirliği içinde olacaksınız.
Bazı paslaşmalar sonucunda girdiğiniz ortamlarda istediklerinizi yakalıyorsunuz.
Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyorsunuz.

AKREP: Mesleki başarınızın katlanması, sizin duygularınıza bağlı olarak değişecektir.
Bazıları, patronların gözüne girecek ve beğendikleri alana geçiş yapacaklar. Her şey rayına istediğiniz gibi oturacak.

YAY: Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışacaksınız.
Uzun yolların gündeme gelmesiyle yoğun bir tempoya girebilirsiniz.
Arkadaşlarınızla bağlarınız güçlenirken yoğun bir telefon trafiği yapacaksınız.

OĞLAK: Plüton sizi destekliyor. Birlikte olduğunuz kişi sizi duygusal anlamada zorlayabilir ve küçük nedenlere dayalı sorunları büyütebilir. Onu ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf etmek zorundasınız.

KOVA: Manevi hazlar sağlayacağınız işler yapacaksınız. Tüm bunları yaparken, maddi konularda tatmin sağlamanız şart.
Olaylara duygusal açıdan yaklaşmayacaksınız.
Her şeyi tam araştıracaksınız.

BALIK: Kendinizle ilgili yepyeni düşünceler içindesiniz. Duygu ve sezgilerinizi çevrenizdeki olaylara yöneltecek ve hakkınızdaki olumlu düşüncelerden hoşnut kalacaksınız.
Sürpriz aşklar gündemde.

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