KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda derin farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz.
Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmayı biliyorsunuz.
BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız yoğun.
Bazı konularda taviz vermekten korkmamalı ve olayların detayları çok önemli.
İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkararak değerinizin herkes tarafından anlaşılmasını istiyorsunuz.
Evinizle ilgili değişimler söz konusu.
YENGEÇ: Duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, kişisel özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.
ASLAN: Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.
BAŞAK: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var. Takıntılarınızın sizi yönlendiriyor.
TERAZİ: İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa biraz daha esnek olmanızın size getireceği pozitif enerjiyi karşı tarafa da yansıtabileceksiniz.
AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Çevrenize karşı yargılayıcı olmayın. Başarı sizden yana.
YAY: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz.
Sürpriz aşklar için özel bir gün.
OĞLAK: Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.
KOVA: Sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken, toplumsal ilişkilerinizde ikna edicisiniz.
BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir.
Bugün bazı hatalara açıksınız.