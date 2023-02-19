KOÇ: İnce detaylar gerektiren işinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Fakat, bu biraz da size bağlı. Temkinli davranarak, kendinizi korumak adına başlattığınız şekillenmelerde iyi bir yol çiziyorsunuz.

BOĞA: Bugün ay, çevre ilişiklerinizde oldukça etkili olacak. Özellikle grup çalışmalarınızda başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. Tabii, işin yürümesi için gereken alt yapıları hazır hale getirmenizin rolü büyük.

İKİZLER: Karşınızdaki kişiye tüm duygularınızı ortaya koyarak, onu ikna etmeyi başaracaksınız. Kariyerinizle ilgili problemler canınızı sıkabilir. Olayları çok fazla abartarak, küçük detayları sorun haline getiriyorsunuz.

YENGEÇ: Bilinçaltı sezgilerinizin yüksek oluşu, gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Bugün, kişisel kazançlarınızı arttırma konusunda ön sezilerinize güvenebilirsiniz.

ASLAN: Çevrenizle uyum içinde duygusal alış verişler yaşayacaksınız. Bugün, bazı dostlarınızın sizden farklı beklentileri olabilir. Uzun süredir planladığınız küçük seyahatlerinizi yapabilirsiniz.

BAŞAK: Karşılıklı duygusal gelişmelerin söz konusu olduğu bir gün yaşayacaksınız. İsteklerinizi coşkulu bir şekilde paylaşmak istiyorsunuz. Sakin yaşam dileğiniz her zaman mümkün olmayabiliyor.

TERAZİ: Değişimlerden hoşlanmanıza rağmen, bugün çevrenize karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bazı dostlarınızın sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Sevdiklerinizle ortak fikir alış verişleri içinde olmalısınız.

AKREP: Maddi konularla ilgili sınırlarınızı genişletmeyi ve yeni kaynaklar üzerinde araştırmayı amaçlıyorsunuz. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili sezgisel bir savaş içinde olacaksınız.

YAY: Venüs'ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Ortak çalışmalarınızda başarılı olacağınız bir gün. Parasal değerleriniz arttırmak için, şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz.

OĞLAK: Yaptıklarınızın ters algılanması yeterince canınızı sıkıyor. Kazançlarınızı attırma konusunda ısrarcı yaklaşımlarınız istediğiniz sonuçları verecektir. Bugün maddi konularda yeniliklere açık olacaksınız.

KOVA: İlişkilerinizde yoğun duygular yaşıyor ve bulunduğunuz ortamlarda sıcak rüzgarlar estiriyorsunuz. Kalabalık dost toplantılarından kaçmanıza rağmen, yakın çevrenizde gelişen olayların dışında kalamayacaksınız.

BALIK: Maddi konularda derin düşünebilir ve iletişimde olacağınız kişileri ikna etmek zorunda kalabilirsiniz. Olaylara vakur bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Fiziksel anlamda güçlü bir pozisyonunuz, bazılarını kızdırabilir.