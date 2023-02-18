KOÇ: Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz. Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak.

BOĞA: Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve organizasyon işlerden keyif alıyorsunuz.

İKİZLER: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve tavizi dengede tutmak olmalıdır.

YENGEÇ: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, gelişen olumsuz olaylara yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bazen kendinizi tutamıyor ve müdahale etmemeniz gereken konulara el koyuyorsunuz.

ASLAN: Venüs kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı avantajları düşünürseniz, girişimciliğinizi daha da hızlandırmalısınız.

BAŞAK: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Yeni başlattığınız çalışmalarda oldukça başarılısınız. cesur ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. başarılı performansınızın size yapıcı etkisini gördükçe daha mutlu olacaksınız.

AKREP: Dağınık çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz.

Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün.

YAY: Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz.

Güneş çevre ilişkilerinizde temkinli yapıyor. Venüs burcunuzda ilerlerken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz kapalı.

OĞLAK: Aşk yaşantınızda alternatifler sizi bekliyor.

Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı gelebilirsiniz. Yapacağınız birçok kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.

KOVA: Bugün, çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Paylaşmak istediği konulara çekimser olabilirsiniz. Sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.

BALIK: Aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.

Toplumsal çekiciliğinizin güçlü.