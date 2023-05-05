KOÇ: Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.

BOĞA: Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz.

Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, bir çok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar bile verebilirsiniz.

YENGEÇ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Yaşam boyu mantıktan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.

Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı ise yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor.

BAŞAK: Yatırımlarınız konusunda fikir verecek olan ailenizi, ön plana çıkarmalısınız.

Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız. Bilginizi kullanmanın şimdi tam zamanı.

TERAZİ: Bugün iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmeleriniz olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.

AKREP: Etrafınızdakiler sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Zor biri olarak tanınabilirsiniz.

Aklınıza güveniyorsunuz.

Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

YAY: Duygularınızdaki artışlar yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız.

Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayın.

OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan tarafınız çok daha ağır basıyor.

KOVA: Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz.

İyi niyetle yaklaştığınız konularda, beklenmeyen bazı aksiliklerin çıkması ise sizi sakın üzmemeli.

BALIK: Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.

Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan zaman zaman sıkılabilirsiniz.