Akdeniz’den Asya-Pasifik’e Türkiye jeopolitik hamleleri

Yaşadığımız günlerde Yeni Dünya düzeni (2040) inşası sürecinin tam ortasındayız. Türkiye, bölgesel bir güç olmanın sınırlarını çoktan aştı. Artık 2040 dünyasını şekillendiren en dinamik küresel aktörlerden biri konumuna girdi. Dünya haritası yeniden çizilirken Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, küresel 3 ülkenin çizdiği (ABD-ÇİN-Rusya) haritalarda yer aramıyor; pergelin iğnesini kendi coğrafyasına batırıp, tüm dünyayı kapsayacak yeni jeopolitik daireler çiziyor.

3 MÜTHİŞ HAMLE

Türkiye, 20 ve 21 Ekim 2026 tarihlerinde ardı ardına attığı devrim niteliğindeki jeopolitik adımlarla küresel güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor. Sadece 48 saat içine sığdırılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın TBMM'ye sunulması, Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın oy birliğiyle tescili ve Bedir Mutabakatı ile gerçekleştirilen Asya hamlesi, Ankara'nın artık sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir oyun kurucu (aktör) olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Baş döndürücü jeopolitik kuşağın stratejik derinliğini ve Türkiye'nin koştuğu yeni vizyonu analiz edelim. Dış güçlere karşı üçlü kalkan uzun süredir Başkan Erdoğan - Türk aklının dış politikasının omurgasını oluşturan "Bölgesel işbirliği zincirleri" doktrini, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın TBMM'de gelecek Hafta kanunlaşmasıyla hukuki ve askeri bir gerçeğe dönüştü. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan bu "çekirdek ittifak", taraflardan birine yapılacak dış kaynaklı saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan NATO benzeri bir kolektif güvenlik şemsiyesi taahhüt ediyor. Türkiye bu jeopolitik hamleyle, Ortadoğu'da dış güçlerin (hegemonların) müdahalelerine dayalı istikrarsızlık döngüsünü kırmayı ve bölgenin güvenliğini bizzat bölge ülkeleri eliyle tesis etmeyi amaçlıyor. Evet. Türkiye bu paktın "beyni" ve teknolojik motoru konumundadır.MAVİ VATAN ŞAFAĞI aynı süreçte Libya'dan gelen tarihi haber, Doğu Akdeniz'deki dengeleri tamamen değiştirdi. Libya Temsilciler Meclisi, 2019 yılında Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nı oy birliğiyle (160'ta 160 oyla) onayladı ve şer ittifakının sinsi oyun planlarını kararlarını yırtıp attı. Kardeşlerimiz Libya'nın bu onayı, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi Antalya körfezine sıkıştırma ve kirli kuşatmayı tezgahı kuran başta katil soykırımcı Netanyahu - İsrail ve AB aparatlarının tezgahlarını parçaladı. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini uluslararası hukuk önünde perçinlendi. Libya'yı bölerek 2 ayrı yönetim kurmaya çalışan Avrupa Birliği ve aparatlarının oyunu Türkiye bozdu, Trablus ve Bingazi yönetimleri Türkiye ile iş birliğinde birleşti. Ankara'nın Akdeniz'deki askeri ve diplomatik varlığı da kalıcı gücü tescillendi.

ASYA HAMLESİ

Türkiye, Ortadoğu ve Akdeniz güvenlik ağlar stratejik derinliğini Hint Okyanusu ve Asya-Pasifik hattına uzattı. Doha'da Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan "Bedir Mutabakat Zaptı", modern savunma sanayiinde çok taraflı devasa bir entegrasyon dönemini başlattı. Bedir İttifakı doğrudan askeri bir savunma maddesi içermese de, birbirini tamamlayan dört büyük İslam ülkesinin teknoloji ve üretim hatlarını birleştirerek Batı bağımlılığına karşı muazzam bir otonomi inşa ediyor. Bu ittifaka can kardeşlerimiz Azerbaycan ve Malezya'nın katılması ile ağına daha da genişlemesi nihayetinde Mekke Anlaşması gibi güvenlik mimariyle taçlanması söz konusu olacak. Yerli ve Milli savaş uçağımız KAAN, PN MİLGEM korvetleri ve KAPLAN tankı gibi projelerle rüştünü ispat eden Türk savunma sanayii, bu hamleyle milyarlarca dolarlık yeni bir ekosistemi yaratıyor.

TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR?

Tüm bu JEOPOLİTİK gelişmeleri aynı paranteze aldığımızda karşımıza çıkan harita, Türkiye'nin "Eksen Genişlemesi" yaşadığını gösteriyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye ne Batı'ya, ne de Doğu'ya hapsoluyor; aksine, kendi eksenini inşa ediyor. TÜRKIYE EKSENI KURULURKEN olası gelişmeleri aynı parantez içine aldığımızda, müthiş bir tablo ortaya çıkıyor:



1) Coğrafi Etki Alanı Temel Jeopolitik Kazanımları,

2) Mekke Savunma Anlaşmasıyla Ortadoğu ve Güney Asya Kolektif güvenlik mimarisi, bölgesel caydırıcılık liderliği,

3) Libya Deniz Anlaşması Onayıyla Doğu Akdeniz (Mavi Vatan) Enerji koridorlarında mutlak egemenlik, diplomatik üstünlük,

4) Bedir İttifakı Asya-Pasifik ve Körfez Çok taraflı savunma sanayii entegrasyonu, teknoloji transferi liderliği"

ENTEGRASYON SÜRECİ

Türkiye'nin ardı ardına geliştirdiği jeopolitik/jeoekonomik hamleler Anadolu Yıldızı ülkemizin küresel sistemdeki konumunu "statüko takipçisi" olmaktan çıkarıp "düzen kurucu küresel aktör" seviyesine yükseltmektedir. ABD hegemonyasının zayıfladığı, Rusya ve Çin'in devreye girmesiyle çok kutuplu yeni dünya düzeninin sancılarının yaşandığı bu dönemde Ankara; Akdeniz, Ortadoğu ve Asya'yı birbirine bağlayan jeopolitik bir güvenlik kuşağı (omurga) kuruyor. BAŞKAN Erdoğan, yerli savunma sanayiinin sağladığı teknolojik üstünlük (sert güç), akıllı ittifak mekanizmalarıyla (diplomasi-yumuşak güç) birleşiminde başarı ile yürüyor. Türkiye, NATO üyesi bir devlet olma kimliğini korurken, Mekke Anlaşması ve Bedir Mutabakatı gibi yapılarla Batı merkezli güvenlik mimarilerine alternatif, tamamen yerli ve milli kararlarla yönetilen yepyeni ittifaklar kurabilme özerkliğini kanıtlıyor. Türk dünyası, tarihsel ve kültürel bağlarını kurumsal bir çatı altında birleştirerek küresel siyasetin en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Liderler Ankara Zirvesi,29-30 Ekim'de yapılacak. Ankara zirvesi entegrasyon sürecinin taçlanacağı tarihi bir virajı temsil ediyor. Ankara'da bir araya gelecek Türk Devletleri liderleri teşkilatın küresel bir güç odağına dönüşmesindeki kararlılığı tüm dünyaya bir kez daha ilan edecek. Bugün kurumsal gücüyle uluslararası arenada ağırlığını hissettiren TDT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun vadeli stratejik vizyonu ve diplomatik çabalarıyla ilmek ilmek işlendi. Türkiye'nin liderliğinde savunma, lojistik, enerji ve ticaret hatlarının birleştiği devasa bir iş birliği havzasına dönüştü. Kafkasya'nın jeopolitik çehresi, yeniden şekillendi. Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü Türk Devletler Teşkilatı'nın 'Türkiye merkezli 'olarak Mekke Libya - Akdeniz ve Bedr İttifakları'na eklemlenmesiyle yeni bir eksenin şafağının doğuşu müjdeleniyor.

SONUÇ

Türkiye 20-21 Ekim tarihlerinde sınırlarının çok ötesinde tescillenen hamleleriyle, küresel satranç tahtasında oyunun kurallarını bizzat yazan ana aktörlerden biri olduğunu işaret ediyor. Türkiye, bölgesel istikrarın ve küresel güç dengesinin yeni kutup yıldızı olmaya doğru kararlı bir hızla koşuyor. EVET. AVRASYA - AFRİKA EKSENİNDE "TÜRKİYE MERKEZLİ" YENİ DÜNYA EKSENİ ŞAFAĞI DOĞDU.