KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerekli iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz.

Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak tarzınız.

İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz.

Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz.

YENGEÇ: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün . Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızı arttırmalısınız.

ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli ve agresif yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de, size yükleyebilirler.

TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün.

Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz.

Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün seçmiş bulunuyorsunuz.

AKREP: Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü ilişkileriniz de yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.

YAY: Derin düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz.

Farklı ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.

OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.

KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz.

Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır.

Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.

BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.

Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.