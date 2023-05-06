KOÇ: Yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yakınlaşma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Yurt dışı seyahatleriniz gündemde.

Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.

BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede 'ben de varım' diyeceksiniz.

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak.

Dengenizi korumalısınız.

YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte.

ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz.

Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz.

Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.

BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak.

Maddi kaygılarınız gündemde.

TERAZİ: Masraflarınızdaki artışın nedeni biraz da kendi hatanız. Alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri dille söylemeniz, tatsız olaylara neden olabiliyor.

AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Kozmik tesadüfler eski duyguları tetikliyor.

YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.

OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partneriniz size destek verecek.

Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat.

KOVA: Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

BALIK: İsteklerinizi dengeliyorsunuz. Bulunduğunuz alanda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkileyebiliyorsunuz.