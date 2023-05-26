KOÇ: Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedefe yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bunu gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için, bulundukları ortam çok önemli.

BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmayın.

İKİZLER: Tartışmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.

YENGEÇ: Bugün Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız.

Toplantılarda ve aşk yaşamınızda etkileyici olmak istiyorsunuz.

ASLAN: Bugün sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek, toplantılarda öncelikle, sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.

BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz. Planlarınız uygularken; zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.

TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

AKREP: Enerjinizin yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok doğrusu. Maddi konularda olağanüstü çabalarınız karşılığını alacaksınız.

Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündemde.

YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.

OĞLAK: Sizin en büyük enerjiniz hayata hırslı ve adayarak bakmanız. Harekete geçmeden önce iyi düşünün. Düşünce mekanizmanız daha da, hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.

KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.

BALIK: Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız her zamanki gibi ön planda. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız.

Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacaksınız.