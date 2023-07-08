Yıldız falınız

KOÇ: Sosyal yaşantı sizin için önemli. Ay'ın bulunduğu konum, size karşı özverili davranan kişilere tedbirli olmanızı gerektiriyor. Arkadaşlarınızla aranızda maddesel ilişkilere girmemelisiniz. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz.



BOĞA: Bugün işinizle ilgili bazı stratejik noktaları iyi belirliyor ve inatla bu konuları takip ediyorsunuz. Bu nedenle çevrenizde size karşı kıskançlık duyguları eksik olmuyor.. Yeni konular gündeme gelecektir. Kararlı olun.



İKİZLER: Çevrenize karşı kuşkulu davranıyorsunuz. İşinizi ısrarcılığınızla ve konuya olan hakimiyetinizle olumlu bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde oldukça titiz bir tutum izliyorsunuz. Herkese güvenmiyorsunuz.



YENGEÇ: Bugün, özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi saklıyorsunuz. Sosyal yaşantınızda farklı kişilerle tanışabilirsiniz.



ASLAN: Doğal olmak bazen size çok şey kaybettirebilir. Bugün duygusal konularda fikir yürütmekten kaçınmalısınız. Fevri davranışlarınızla, çevrenize yanlış örnek olabilirsiniz. Özellikle çevre ilişkileriniz olumsuz etkilenmesin.



BAŞAK: Yakın dostlarınızdan alacağınız davetlere katılmak için bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Gizli çalışmalardan zevk alacağınız bir gün. Görüşeceğiniz kişilerin akılcı ve zeki yönlerinden faydalanabilirsiniz. Midenize dikkat.



TERAZİ: Kendiniz her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Bugün çevrenizde güçlü dostlarınızın destekleriyle gerçekleştireceğiniz çalışmalar, sizin için iyi bir zemin oluşturacak. Gün içinde bilinçaltı takıntıların sizi rahatsız edecek.



AKREP: İsteklerinizde fazla inatçı bir tablo çiziyorsunuz. Enerjinizi istediğiniz konular üzerinde rahat bir şekilde kullanacaksınız. Mesleki konumlarınız

size avantaj sağlayacak. Çevrenizdeki hoş konuşmalar sizi oldukça mutlu edecek.



YAY: Duygusal anlamda yoğun bir gün yaşayacaksınız. İsteklerinizi gemlemek zorunda kalmaktan gergin olabilirsiniz. Düşünce gücünüz çok yüksek. Olayları fazla irdeliyorsunuz. Düşüncelerinizi sistemli bir şekilde yaşama geçirmelisiniz.



OĞLAK: Bugün, duygusal konularda aşırılığa kaçabilirsiniz. Geleneksel yapınızın dışına kayarak, bazı kaçamaklar söz konusu olacaktır. Sürekli kendinizi denetlemekten siz de bıktınız. Arkadaşlarınızla güç birliği içinde olacaksınız.



KOVA: Çevrenizde karşıt düşünce içinde olanlar, sizi ikna etme konusunda oldukça başarılılar. Bugün, her şeyinizle gününüze damganızı vurabilirsiniz. Duygularınızda sınır yok. İlişkilerinizde farklı bir tarzınız var.



BALIK: Bugün iş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapmak istiyorsunuz. beklediğiniz fırsatlardan önemli destek geliyor.

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