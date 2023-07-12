KOÇ: Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevreden kaynaklanmaktadır.

BOĞA: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Özellikle yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı yeniden ele alabilirsiniz.

İKİZLER: Duygularınız oldukça yoğun gelişiyor.

Kendinizi sorgulayabilir ve gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan bir çok ayrıntıyı yeniden düşüneceksiniz.

Duygularınız ön planda olacak.

YENGEÇ: Duygusal konularda yoğun bir derinlik var.

İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. çevresel ilişkilerinizde enerjinizi çok fazla harcamamanızı gerektiğini biliyorsunuz.

ASLAN: Duygusal konulara takılı hareket etmeniz sizi olumsuz kılıyor. Karşınızdaki kişilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Size karşı haksız davranmaları incitiyor. Kişiliğinizi ortaya koymalısınız.

BAŞAK: Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız.

TERAZİ: Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

Bugün temponuz çok hızlı.

AKREP: Enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

Çalışma hayatınızda bulunduğunuz konum yetersiz kalabilir. Bu dönem dikkatli olun.

YAY: Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Bu dönem özellikle düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek istiyorsanız, gerekli enerjiyi toplamalı ve birlikte çalıştığınız kişilerden yardım almalısınız.

OĞLAK: Entellektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.

İşlerin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.

Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

KOVA: İlişkilerinizde bazı pürüzlerin çıkabilir.

Duygusal değişimleriniz işinizi arka plana atmanıza neden oluyor. Maddi konularda istediğiniz performansı yakalamak için biraz bekleyin. Çok çalışmak kafanızı karıştırıyor.

BALIK: Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması, sizin lehinize gerçekleşecek. Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz.

Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz.

Beklenen olaylar gündeme geliyor.