KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Karşınıza çıkacak farklı alternatifler arasından enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.

BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayacaksınız. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanıyorsunuz. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinize hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah var. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.

ASLAN: Geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz.

Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

BAŞAK: İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performansınız var. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.

TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.

AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız.

Aklınıza esen konularda başarılısınız.

YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız tüm çalışmaları inatla ve kararlılıkla sürdüreceksiniz.

OĞLAK: Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınızı uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

Mesleki aşklar gündemde olacak.

KOVA: İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermek sizi üzebilir.

BALIK: Gelişmelerden dersler çıkararak, size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.

Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz ve öğretiyorsunuz.