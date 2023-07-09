KOÇ: Sizin için kolay olmasa da, en azından olayları kafanızda bir şablon oluşturan dek düşünceleriniz kendinize saklamalısınız. Bugün duygusal konularda uçarı davranmayın. Hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz..

BOĞA: İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Bugün size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için, dengelerinizi kullanırken, zorlanacaksınız. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor

İKİZLER: Sizi sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken, aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün hareketli yapınıza uygun davranacaksınız. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.

YENGEÇ: Ay'dan olumlu etki alırken devam ederken, çevrenizdeki bazı kişilerin girişimciliğinizden faydalanmanız mümkün. Fakat kişisel zevklerinizin ön planda olacağı bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz.

ASLAN: Fikir tartışmalarından uzak kalmak istemeyişinizin nedeni, aklınızı ve fiziksel enerjinizi doğru kullanmak adına başkalarına örnek olmak istiyorsunuz. Yanlış anlaşılmayın. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak konular gündemde.

BAŞAK: Olayları analitik açıdan değerlendirmeniz size her zaman puan kazandırmıyor. Kafanız zihinsel sorunlarla meşgulken, duygusal konularda eksiklikler yaşayabileceğiniz bir gün. Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönemdesiniz.

TERAZİ: Yeteneklerinizin sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Bugün tüm becerilerinizi ruhsal bir maneviyatla birleştirecek ve kendi tarzınızı ortaya koyacaksınız. Aşırı çalışmanız gereken bir gün. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.

AKREP: Amaçlar ve arzular üzerinde çok fazla düşünmek istemiyorsunuz.. Çevrenizin kişisel yargılarından hoşlanmayabilirsiniz. Fakat bu özelliğinizi hiç kimseye hissettirmeyin. İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltin.

YAY: Bugün çevrenizdeki hiçbir olaya kayıtsız kalamıyor fakat duygusal bazlı değerlendirdiğiniz için, hatalar yapabiliyorsunuz. Şüpheci yönlerinizin atağa kalktığı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz.

OĞLAK: Bugün hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat kendi adına susmayı tercih ediyorsunuz. İlişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu.

KOVA: Bugün oldukça romantik duygular içindesiniz.

İçgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz.

Fikirlerinizi istediğiniz gibi yansıtabileceksiniz.

BALIK: Yanlış zamanlarda karşınıza çıkan fırsatları kullanırken, dikkatli olmalısınız. Yapacağınız en mantıklı davranış, içsel sesinizi dinleyerek doğruya yakalamanızdır.. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışıyorsunuz.