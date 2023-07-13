Yıldız falınız

KOÇ: Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya yaklaşırsanız olumlu olacak.



BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, aranızda konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.



İKİZLER: Yakın aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Bu tür durumlarda sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. Kesinlikle, böyle düşüncelerle gününüzün tamamını da doldurmayın.



YENGEÇ: Zor durumda kalan insanların yardım servisi, gibisiniz. Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. İşte bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz.



ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimleri ile birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.



BAŞAK: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.



TERAZİ: Yakın arkadaşınızla, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor.

Bugün, karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.



AKREP: Çevrenizle ve uğraşlarınızla ilgili içinizdeki fırtınaları Gerekli harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz. Kızmayın ama, sizde her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsunuz.



YAY: Finans konuları ile isteklerinizde çevrenizin de fikirlerini alsanız fena olmayacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Yaptığınız işler konusunda; şikayet etmeyin.



OĞLAK: İş günü içinde; şartlar gerektirdiği için, birçok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. Sonradan geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.



KOVA: Partnerinizin yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle; bilemediğiniz, karşı karşıya gelmediğiniz birçok şey olabilir.



BALIK: Hayatınızın; karşıt zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Bugün, özellikle bu anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz.

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