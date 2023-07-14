KOÇ: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme ve diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.

BOĞA: Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklarla paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılısınız. Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.

İKİZLER: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz.

Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: Güvensizliğinizi yendiğiniz zaman, daha başarılı oluyorsunuz. Çevre etkilerinden uzak kalmaya çalışmalısınız. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

ASLAN: Sevdiğinizle yaşadığınız zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Bugün Merkür ve Venüs burcunuzda ilerleyerek size şans veriyor. İdeallerinizi destekleyeceklerle görüşüyorsunuz.

BAŞAK: Duygularınızla yaşadığınız zaman, sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde büyütüyorsunuz.

Eski hataları artık tekrarlamamalısınız.

TERAZİ: İş yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz.

Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz. Güvenmeyi öğrenmelisiniz.

AKREP: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız.

Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.

YAY: Yeni projelerin gündemde olacağı bir gündesiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız.

Geriye dönüşleriniz zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.

OĞLAK: İş konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

KOVA: İşinizdeki sorunlar size zor anlar yaşatıyor.

Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz.

Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.

Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.

BALIK: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, bazen umursamaz oluyorsunuz.

Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.