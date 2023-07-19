Yıldız falınız

KOÇ: Bugün oldukça romantik duygular içindesiniz. İçgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. Bazı hatalar da kendiliğinden gelişecektir.



BOĞA: Yaşamınızla ilgili yeni bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyor ve mantıklı olaylara ilgi gösteriyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin özel hedeflerine maruz kalabilirsiniz.



İKİZLER: Sizi sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için, enerjinizi kullanırken, aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan olayları araştırabilirsiniz.



YENGEÇ: Fikir tartışmalarından uzak kalmak istemeyişinizin nedeni, aklınızı ve fiziksel enerjinizi doğru kullanmak adına başkalarına örnek olmak istiyorsunuz. Fakat bu özelliğinizi hiç kimseye hissettirmemeyi başaracak kadar üstün yetenekleriniz var.



ASLAN: Bugün hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz. Bazı olaylar, size her konuda ders olabilir unutmayın.



BAŞAK: Ay bugün felsefe yönünüzü ortaya çıkarıyor. İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve bir çok işi, zincirleme başarmak gibi, bir zorunluluğunuz yok.



TERAZİ: Kendi gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Gizli gücünüzün farkında oluşunuzla, olaylara yaklaşım tarzınız, size güven duygusu veriyor. Çevrenize meydan okuyorsunuz.



AKREP: Yakın ,ilişkilerinize çekimser bir şekilde bakıyorsunuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, rutin işleriniz aksayabilir. Bugün size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için, dengelerinizi kullanırken, zorlanacaksınız.



YAY: Çevresel faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli olacak. Fikir çatışmaları yaşayacağınız bu gün. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahip oluşunuz, sizin için olumlu bir avantaj.



OĞLAK: Ay, çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve yapıcı beraberlikler içindesiniz. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz.



KOVA: Kişisel isteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alabileceğiniz bir gün. Karşıt Venüs sayesinde direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Bugün, toplumsal olaylara ağırlık verecek, sorunlarınızı atlamak isteyeceksiniz



BALIK: Kişisel savaşlarınız çok fazla oldu ve çevrenizde bozulan ilişkileri düzeltme konusunda arabuluculuk yapmak zorunda kaldınız. Yardımseverliğiniz, bazen sizin aleyhinize gelişiyor.. Bugün her şeyden etkileneceksiniz.

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