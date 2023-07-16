Yıldız falınız

KOÇ: Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi kolay ifade etmelisiniz..



BOĞA: Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız anlaşmalara özen göstermelisiniz. Özel durumlar söz konusu. Mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. Şansınıza güvenmelisiniz.



İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız. Sağlığınızla ilgili özverili davranın.



YENGEÇ: Ay burcunuzda. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. Olaylarda çok yönlü düşünmelisiniz.



ASLAN: Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.



BAŞAK: Kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konularınıza yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Yöneticilerinizin desteğini göreceksiniz. Gün içinde romantik ve duygusal olacaksınız.. Yolculuklar gündeme gelebilir.



TERAZİ: Sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bugün huzursuzluk duygusuna kapılabilirsiniz. Sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.



AKREP: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz. uyku düzeninizi sağlamalısınız..



YAY: Artık eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya daha mükemmel işler çıkıyor. Çevrenizle çoğalan bir ilişki içindesiniz.



OĞLAK: Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek.. Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Ona, duygusal sürprizler yapabilirsiniz.



KOVA: Bugün sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız.



BALIK: Yapacağınız iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Ayak bileğinize dikkat ediniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın