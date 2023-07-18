KOÇ: Kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgürce davranışlarınız yüzünden tehlikeye girebilir.

BOĞA: Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İlginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz.

Arkadaşlıklar önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

YENGEÇ: Mars'ın burcunuzdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı arttırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı, isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda çok fazla büyütmeyin.

ASLAN: İçsel enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Çevrenizdeki insanların davranışlarına aldırmamalısınız.

BAŞAK: Para kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek.

Ay'ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşları veriyorsunuz.

TERAZİ: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.

AKREP: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Karşı taraf için kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

YAY: Dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün içindesiniz. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, daha özgün davranabilirsiniz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önemli.

OĞLAK: Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çekişmeler olabilir. Akşam saatlerinde çevrenizle duygu alışverişinde bulunabilirsiniz

KOVA: İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevresel ilişkilerinizden destek görmek istiyorsunuz.

BALIK: İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Bugün sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız.

Yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.