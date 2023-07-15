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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.07.2023, 00:00
KOÇ: Her zamankinden farklı hissediyorsunuz. Özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz yerden uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, sizin hatanız. Beklentilerinizi gündeme getirmelisiniz.

BOĞA: Otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

İKİZLER: Özgürlüğünüzde sınır tanımıyorsunuz. Karşı tarafı çabuk algıladığınız için, duygusal konularda kendisini anlatmasına gerek yok. Sizden gizlediği olayları çok çabuk çözmeniz, aranızda huzursuzluklara neden olabiliyor

YENGEÇ: İlişkilerinize kararlı yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, isteklerinizi içinizde saklamak zorunda kalıyorsunuz.

ASLAN: Yaşlı kişilerin yardımına koşabilirsiniz. Siz derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, sorumluluk aldığınız zaman, her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Güçlü kişiliğiniz; bir çok sorunu ve olayları da beraberinde getiriyor.

BAŞAK: Maddi desteğe ihtiyaç duymuyor ve her şeyi halletmek istiyorsunuz. Gururlu yapınız var ihtiyaçları başkalarının yanında konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Ailenizin sizden beklediği yardımı yerine getirmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek için, mücadelede olmaktan zevk alıyorsunuz.

AKREP: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

YAY: Maddi konularda genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleşecek. Alışkanlıkların sizi zorlamasına izin verdiğiniz sürece, gecikmeler yaşayabilirsiniz.

OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz. Gizemli davranmaktan vazgeçin.

KOVA: Para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz. Aşk konusunda, hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz.

BALIK: Satürn geri hareketini yapıyor. Yaşadığınız aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Yaşamı her an kucaklayan sıra dışı kişiliğinizi, birilerine anlatmak için zaman kaybediyorsunuz.
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