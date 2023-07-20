KOÇ: Yaptığınız işin karşılığını almak, bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Disiplininiz mükemmel. Birlikte çalıştığınız kişilerin, sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz egolarınızı ön plana çıkıyor

BOĞA: Yalnız kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Venüs aile evinizde ve size destek veriyor. Sevdiklerinizle olan ilişkilerinize yeni bir renk veriyor..

İKİZLER: Bugün, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Özellikle İkna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yaratıcılığınız konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz Araştırdığınız konuların size sağlayacağı yarardan çok zararı olabilir. Zevklere aşırı düşkünlük, sağlık sorunlarınızda beraberinde getirebilir.

ASLAN: Düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, bir çok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz.. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek bir çok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

BAŞAK: Daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz.. Yollarla ilgili planlarınız olacaktır. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Dikkatli olmalısınız...

TERAZİ: Yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. İlginç fırsatlar sizi bekliyor, değerlendirin

AKREP: Venüs kariyer evinizde , duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz.

Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bağımsızlık duygularınızda biraz çılgınlık gizli ve ilişkinize yansıtıyorsunuz...

YAY: Kişisel duygularınızı sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız.

Özellikle araştırmalarınızı, derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilir ve özgürleşebilirsiniz..

OĞLAK: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz.

Yaratıcılığınızı ön plana çıkıyor .

KOVA: Sıra dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

BALIK: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Mars karşıt burcunuzda ilerlerken, bir çok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor. Başarı size çalışmakla gelecektir